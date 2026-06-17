[Publicidad]
El chocolate es una gran idea de regalo para este Día del Padre. El chef chocolatero René González, de Cacao Lab comparte tres recetas que muestran distintas facetas de la chocolatería: mendiants, tortugas y bombones.
"El chocolate es uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía. Con una correcta técnica de atemperado y materias primas de calidad es posible elaborar piezas elegantes y deliciosas desde casa", comparte el chocolatero René González.
¿Qué es el atemperado?
El atemperado consiste en controlar la temperatura del chocolate para formar cristales estables de manteca de cacao. Esto proporciona brillo, textura crujiente, mejor conservación y una adecuada contracción para desmoldar.
- Chocolate amargo Belcolade 55%:
- Funde a 45–50°C
- Enfria a 28–29°C
- Trabaja a 31–32°C
Leer también: Panadería Rosetta es reconocida con el Pastry Discovery Gem Award 2026 de La Liste
Mendiants de chocolate con arándanos enchilados y frutos secos
Ingredientes
- 300 g chocolate amargo Belcolade 55%
- 40 g arándanos enchilados
- 30 g pistache tostado
- 30 g almendra tostada
- 30 g nuez pecana tostada
Procedimiento
[Publicidad]
- Atempera el chocolate.
- Forma discos de aproximadamente 5 cm sobre papel encerado.
- Decora con arándanos enchilados y frutos secos.
- Deja cristalizar completamente a temperatura ambiente.
Tortugas de chocolate con nuez pecana y dulce de leche
Ingredientes
- 250 g chocolate amargo Belcolade 55%
- 150 g nuez pecana tostada
- 120 g dulce de leche firme
- Flor de sal opcional
Procedimiento
- Atempera el chocolate.
- Forma pequeños grupos de nuez pecana.
- Coloca una cucharadita de dulce de leche sobre cada grupo.
- Cubre con chocolate atemperado.
- Decora con media nuez pecana.
- Deja cristalizar completamente.
Bombones de chocolate con praliné de almendra
Ingredientes
[Publicidad]
- 300 g chocolate amargo Belcolade 55%
- 150 g praliné de almendra
Procedimiento
- Atempera el chocolate.
- Llena moldes de policarbonato con chocolate y retira el exceso para formar la cáscara.
- Deja cristalizar.
- Rellena con el praliné utilizando una manga pastelera.
- Deja un pequeño espacio para el cierre.
- Cubre con más chocolate atemperado y retirar el excedente.
- Deja cristalizar completamente y desmoldar.
Subreceta: praliné de almendra casero
Ingredientes
- 200 g almendra
- 80 g azúcar
- 10 a 20 g aceite vegetal neutro (solo si es necesario)
Procedimiento
[Publicidad]
- Tuesta las almendras a 160°C durante 12 a 15 minutos.
- Prepara un caramelo seco con el azúcar hasta obtener un color ámbar.
- Incorpora las almendras y mezclar.
- Vacia sobre un tapete de silicón y dejar enfriar completamente.
- Trocea y procesa hasta obtener una pasta.
- Agrega poco a poco aceite vegetal únicamente si se requiere una textura más fluida para manga pastelera.
Leer también: Kéfir: qué es, cuáles son sus beneficios y cómo aprovecharlo en la cocina
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
"Vamos, vamos Colombia, esta noche tenemos que ganar"; aficionados toman las calles previo al partido contra Uzbekistán
Mundo
Raúl Castro respalda reformas económicas en Cuba; gobierno busca enfrentar crisis y atraer inversión
Descubre y Compra
Día del Padre 2026: Mercado Libre lanza oferta de tenis Nike Court Royale; adquiérelos por menos de mil 300 pesos
Universal Deportes
Hong Myung-bo, técnico de Corea del Sur, minimiza el juego contra México: No me preocupa