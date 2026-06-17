El chocolate es una gran idea de regalo para este Día del Padre. El chef chocolatero René González, de Cacao Lab comparte tres recetas que muestran distintas facetas de la chocolatería: mendiants, tortugas y bombones.

"El chocolate es uno de los ingredientes más versátiles de la gastronomía. Con una correcta técnica de atemperado y materias primas de calidad es posible elaborar piezas elegantes y deliciosas desde casa", comparte el chocolatero René González.

El chocolatero René González es creador de Cacao Lab. Foto: Edgar Silva Fuentes. El Universal

¿Qué es el atemperado?

El atemperado consiste en controlar la temperatura del chocolate para formar cristales estables de manteca de cacao. Esto proporciona brillo, textura crujiente, mejor conservación y una adecuada contracción para desmoldar.

Chocolate amargo Belcolade 55%:

Funde a 45–50°C

Enfria a 28–29°C

Trabaja a 31–32°C

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Mendiants de chocolate con arándanos enchilados y frutos secos

Ingredientes

300 g chocolate amargo Belcolade 55%

40 g arándanos enchilados

30 g pistache tostado

30 g almendra tostada

30 g nuez pecana tostada

Procedimiento

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Atempera el chocolate.

Forma discos de aproximadamente 5 cm sobre papel encerado.

Decora con arándanos enchilados y frutos secos.

Deja cristalizar completamente a temperatura ambiente.

Lo picante de los arándanos, las nueces y el chocolate hacen una gran combinación. Foto: Edgar Silva Fuentes. El Universal

Tortugas de chocolate con nuez pecana y dulce de leche

Ingredientes

250 g chocolate amargo Belcolade 55%

150 g nuez pecana tostada

120 g dulce de leche firme

Flor de sal opcional

Procedimiento

Atempera el chocolate.

Forma pequeños grupos de nuez pecana.

Coloca una cucharadita de dulce de leche sobre cada grupo.

Cubre con chocolate atemperado.

Decora con media nuez pecana.

Deja cristalizar completamente.

Una receta sencilla y deliciosa. Foto: Edgar Silva Fuentes. El Universal

Bombones de chocolate con praliné de almendra

Ingredientes

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300 g chocolate amargo Belcolade 55%

150 g praliné de almendra

Procedimiento

Atempera el chocolate.

Llena moldes de policarbonato con chocolate y retira el exceso para formar la cáscara.

Deja cristalizar.

Rellena con el praliné utilizando una manga pastelera.

Deja un pequeño espacio para el cierre.

Cubre con más chocolate atemperado y retirar el excedente.

Deja cristalizar completamente y desmoldar.

Subreceta: praliné de almendra casero

Ingredientes

200 g almendra

80 g azúcar

10 a 20 g aceite vegetal neutro (solo si es necesario)

Procedimiento

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Tuesta las almendras a 160°C durante 12 a 15 minutos.

Prepara un caramelo seco con el azúcar hasta obtener un color ámbar.

Incorpora las almendras y mezclar.

Vacia sobre un tapete de silicón y dejar enfriar completamente.

Trocea y procesa hasta obtener una pasta.

Agrega poco a poco aceite vegetal únicamente si se requiere una textura más fluida para manga pastelera.

La textura del praliné hace de estos bombones una combinación interesante. Foto: Edgar Silva Fuentes. El Universal

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