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La salsa BBQ es uno de los aderezos más usados para las costillas, alitas y otros cortes de carne por su característico sabor dulce y ligeramente ácido. Se trata de una preparación ahumada, típicamente hecha a base de tomate y especias.
Si quieres prepararla en casa, hoy te compartimos la receta. Desde ya te advertimos que esta versión casera se convertirá en tu favorita frente a las opciones que existen en el supermercado.
¿Cómo hacer salsa BBQ casera?
Para preparar alitas o costillas en tu fin de semana, ya sea en una reunión con tu familia y amigos, te dejamos el paso a paso para hacer una porción de 200 g:
Ingredientes:
- 170 g de cátsup
- 1 cucharada de azúcar morena o mascabada
- 1 cucharada de miel
- 1 cucharadita de salsa inglesa
- 1 cucharadita de mostaza
- 1/2 cucharadita de paprika ahumada
- 60 ml de agua
- Pimienta negra molida
Procedimientos:
- Coloca todos los ingredientes en una olla y cocina a fuego medio.
- Mezcla constantemente hasta integrar por completo la cátsup, el azúcar, la miel y el resto de los ingredientes.
- Agrega agua para ayudar a que el azúcar se disuelva mejor y la salsa quede homogénea.
- Cuando la mezcla comience a burbujear, reduce el fuego y continúa cocinando durante varios minutos.
- Remueve de manera ocasional para evitar que la salsa se adhiera al fondo del recipiente.
- Sigue cocinando a fuego bajo hasta que la salsa espese y adquiera una textura uniforme.
- Retira del fuego, deja enfriar unos minutos y utilízala para acompañar costillas, alitas, hamburguesas y otras comidas.
En caso de no encontrar paprika ahumada, sí es posible preparar este aderezo, aunque debes considerar que podría cambiar levemente su sabor.
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Y para quienes buscan un toque mexicano en la BBQ, se recomienda añadir a la preparación un poco de chile fresco picado o en polvo, dependiendo del gusto de cada persona.
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¿Cómo hacer costillas a la BBQ?
Una vez que tienes tu salsa BBQ, aprovecha para preparar esta receta de costillas de cerdo que te harán chuparte los dedos:
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Ingredientes:
- 500 g de costillas de cerdo
- 200 g de salsa BBQ
- 2 dientes de ajo finamente picados
- 1 cucharada de azúcar morena
- 1 cucharadita de paprika
- Sal y pimienta al gusto
Procedimientos:
- Precalienta el horno a 160°C.
- En un recipiente, combina la salsa BBQ (que previamente preparaste) con el ajo picado, el azúcar morena, el pimentón dulce, la sal y la pimienta hasta obtener una mezcla homogénea.
- Unta las costillas por ambos lados con la mezcla para que absorban bien el sabor durante la cocción.
- Coloca las costillas en una bandeja para hornear y cúbrelas con papel aluminio para conservar la humedad.
- Hornea durante aproximadamente 1 hora.
- Cuando falten 15 minutos para terminar la cocción, retira el papel aluminio para que la superficie adquiera un color dorado y una textura ligeramente caramelizada.
- Sirve las costillas y ponles con un poco más de salsa BBQ; también puedes acompañarlas con papas fritas.
Disfruta tus alitas, costillas y cortes de carne con una salsa BBQ casera. Otra de sus ventajas es que puedes personalizarla con los ingredientes que más te gusten, como el nivel de picor.
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