La salsa BBQ es uno de los aderezos más usados para las costillas, alitas y otros cortes de carne por su característico sabor dulce y ligeramente ácido. Se trata de una preparación ahumada, típicamente hecha a base de tomate y especias.

Si quieres prepararla en casa, hoy te compartimos la receta. Desde ya te advertimos que esta versión casera se convertirá en tu favorita frente a las opciones que existen en el supermercado.

¿Cómo hacer salsa BBQ casera?

Para preparar alitas o costillas en tu fin de semana, ya sea en una reunión con tu familia y amigos, te dejamos el paso a paso para hacer una porción de 200 g:

Ingredientes:

170 g de cátsup

1 cucharada de azúcar morena o mascabada

1 cucharada de miel

1 cucharadita de salsa inglesa

1 cucharadita de mostaza

1/2 cucharadita de paprika ahumada

60 ml de agua

Pimienta negra molida

Procedimientos:

Coloca todos los ingredientes en una olla y cocina a fuego medio.

Mezcla constantemente hasta integrar por completo la cátsup, el azúcar, la miel y el resto de los ingredientes.

Agrega agua para ayudar a que el azúcar se disuelva mejor y la salsa quede homogénea.

Cuando la mezcla comience a burbujear, reduce el fuego y continúa cocinando durante varios minutos.

Remueve de manera ocasional para evitar que la salsa se adhiera al fondo del recipiente.

Sigue cocinando a fuego bajo hasta que la salsa espese y adquiera una textura uniforme.

Retira del fuego, deja enfriar unos minutos y utilízala para acompañar costillas, alitas, hamburguesas y otras comidas.

En caso de no encontrar paprika ahumada, sí es posible preparar este aderezo, aunque debes considerar que podría cambiar levemente su sabor.

[Publicidad]

Y para quienes buscan un toque mexicano en la BBQ, se recomienda añadir a la preparación un poco de chile fresco picado o en polvo, dependiendo del gusto de cada persona.

Las alitas con salsa BBQ se han convertido en uno de los antojitos favoritos en México. Foto: Pixabay

Leer también Este es el helado japonés que está viral en redes y debes de probar

¿Cómo hacer costillas a la BBQ?

Una vez que tienes tu salsa BBQ, aprovecha para preparar esta receta de costillas de cerdo que te harán chuparte los dedos:

[Publicidad]

Ingredientes:

500 g de costillas de cerdo

200 g de salsa BBQ

2 dientes de ajo finamente picados

1 cucharada de azúcar morena

1 cucharadita de paprika

Sal y pimienta al gusto

Procedimientos:

Precalienta el horno a 160°C.

En un recipiente, combina la salsa BBQ (que previamente preparaste) con el ajo picado, el azúcar morena, el pimentón dulce, la sal y la pimienta hasta obtener una mezcla homogénea.

Unta las costillas por ambos lados con la mezcla para que absorban bien el sabor durante la cocción.

Coloca las costillas en una bandeja para hornear y cúbrelas con papel aluminio para conservar la humedad.

Hornea durante aproximadamente 1 hora.

Cuando falten 15 minutos para terminar la cocción, retira el papel aluminio para que la superficie adquiera un color dorado y una textura ligeramente caramelizada.

Sirve las costillas y ponles con un poco más de salsa BBQ; también puedes acompañarlas con papas fritas.

Disfruta tus alitas, costillas y cortes de carne con una salsa BBQ casera. Otra de sus ventajas es que puedes personalizarla con los ingredientes que más te gusten, como el nivel de picor.

[Publicidad]

Leer también Qué piezas de pollo comprar para hacer mixiotes en casa

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters