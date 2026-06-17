Menú | 17-06-26 | 12:32 | Julliete Vázquez | Actualizada | 17-06-26 | 12:32 |

La es uno de los aderezos más usados para las costillas, alitas y otros cortes de carne por su característico sabor dulce y ligeramente ácido. Se trata de una preparación ahumada, típicamente hecha a base de tomate y especias.

Si quieres prepararla en casa, hoy te compartimos la . Desde ya te advertimos que esta versión casera se convertirá en tu favorita frente a las opciones que existen en el supermercado.

¿Cómo hacer salsa BBQ casera?

Para preparar alitas o costillas en tu fin de semana, ya sea en una reunión con tu familia y amigos, te dejamos el paso a paso para hacer una porción de 200 g:

Ingredientes:

  • 170 g de cátsup
  • 1 cucharada de azúcar morena o mascabada
  • 1 cucharada de miel
  • 1 cucharadita de salsa inglesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • 1/2 cucharadita de paprika ahumada
  • 60 ml de agua
  • Pimienta negra molida

Procedimientos:

  • Coloca todos los ingredientes en una olla y cocina a fuego medio.
  • Mezcla constantemente hasta integrar por completo la cátsup, el azúcar, la miel y el resto de los ingredientes.
  • Agrega agua para ayudar a que el azúcar se disuelva mejor y la salsa quede homogénea.
  • Cuando la mezcla comience a burbujear, reduce el fuego y continúa cocinando durante varios minutos.
  • Remueve de manera ocasional para evitar que la salsa se adhiera al fondo del recipiente.
  • Sigue cocinando a fuego bajo hasta que la salsa espese y adquiera una textura uniforme.
  • Retira del fuego, deja enfriar unos minutos y utilízala para acompañar costillas, alitas, hamburguesas y otras comidas.

En caso de no encontrar paprika ahumada, sí es posible preparar este aderezo, aunque debes considerar que podría cambiar levemente su sabor.

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Y para quienes buscan un toque mexicano en la , se recomienda añadir a la preparación un poco de chile fresco picado o en polvo, dependiendo del gusto de cada persona.

Las alitas con salsa BBQ se han convertido en uno de los antojitos favoritos en México. Foto: Pixabay
Las alitas con salsa BBQ se han convertido en uno de los antojitos favoritos en México. Foto: Pixabay

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¿Cómo hacer costillas a la BBQ?

Una vez que tienes tu salsa BBQ, aprovecha para preparar esta receta de costillas de cerdo que te harán chuparte los dedos:

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Ingredientes:

  • 500 g de costillas de cerdo
  • 200 g de salsa BBQ
  • 2 dientes de ajo finamente picados
  • 1 cucharada de azúcar morena
  • 1 cucharadita de paprika
  • Sal y pimienta al gusto

Procedimientos:

  • Precalienta el horno a 160°C.
  • En un recipiente, combina la salsa BBQ (que previamente preparaste) con el ajo picado, el azúcar morena, el pimentón dulce, la sal y la pimienta hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Unta las costillas por ambos lados con la mezcla para que absorban bien el sabor durante la cocción.
  • Coloca las costillas en una bandeja para hornear y cúbrelas con papel aluminio para conservar la humedad.
  • Hornea durante aproximadamente 1 hora.
  • Cuando falten 15 minutos para terminar la cocción, retira el papel aluminio para que la superficie adquiera un color dorado y una textura ligeramente caramelizada.
  • Sirve las costillas y ponles con un poco más de salsa BBQ; también puedes acompañarlas con papas fritas.

Disfruta tus alitas, costillas y cortes de carne con una casera. Otra de sus ventajas es que puedes personalizarla con los ingredientes que más te gusten, como el nivel de picor.

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