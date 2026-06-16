El gremio de la panadería y la pastelería mundial se dio cita en París, ciudad que recibió la edición 2026 de los Pastry Special Awards que otorga la prestigiosa guía gastrómica La Liste.

Los Pastry Special Awards o Premios Especiales de Pastelería reconocen a chefs, panaderos y establecimientos que están redefiniendo la gastronomía dulce.

La gran novedad para este año es la integración oficial de la categoría "Las Mejores Pastelerías y Panaderías del Mundo" o "The World's Best Pastry & Bakery Shops", acción con la cual "la guía reconoce una de las transformaciones más importantes de la gastronomía contemporánea".

De igual manera, se publicó el Informe Global de Tendencias en Pastelería y Panadería, "que explora las fuerzas culturales, económicas y creativas que están transformando estos sectores en todo el mundo".

Dicho informe "analiza temas que van desde la globalización de la pastelería y el resurgimiento del pan de fermentación natural hasta la influencia de los algoritmos, las redes sociales y las cambiantes expectativas de los consumidores sobre la creatividad contemporánea".

Los Pastry Special Awards 2026 reconocieron 12 categorías. Foto: IG @laliste1000

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Panadería Rosetta reconocida con el Pastry Discovery Gem Award 2026

Durante los Pastry Special Awards 2026, Panadería Rosetta de la chef Elena Reygadas, ubicada en la Ciudad de México, fue reconocida con el Pastry Discovery Gem Award 2026.

Dicha categoría reconoce a las pastelerías, panaderías, salones de té o restaurantes de postres que se encuentran relativamente fuera del ojo mediático.

"Que se celebre la dedicación y la fidelidad a lo que hacemos, tiene sentido con la manera en que entendemos nuestro trabajo: el pan como práctica cotidiana, como algo que se repite y se afina", expresó Panadería Rosetta a través de Instagram.

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"Esta distinción pertenece a todas las personas que hacen Panadería Rosetta posible cada día: nuestro equipo y nuestros clientes, quienes han convertido la panadería en parte de su rutina y de su vida", expresaron en su comunicado.

Panadería Rosetta recibe el Pastry Discovery Gem Award 2026 de La Liste. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL.

Además de Panadería Rosetta, se reconocieron nueve establecimientos más con el Pastry Discovery Gem Award 2026:

From Lucie, de Lucie Franc de Ferrière, Nueva York, Estados Unidos.

Burnt Ends Bakery, de Dave Pynt, Singapur.

Eigenbrötler Backwerke, de Daniel Amrein, Wauwil, Suiza.

Mills Bakery & Bistro, de Xiao Xiao, Shanghái, China.

Loiseau La Pâtisserie, de Lucile Vigilant, Megève, Francia.

Léa Chiari Pâtisserie, de Léa Chiari, Nimes, Francia.

Gonflé Boulangerie, de Timothy Breton, París, Francia.

House of Pain, de Pierre Houlès y Jérôme Flayac, Marsella, Francia.

Mandipili, de Anne-Sophie Mendy, París, Francia.

Otros reconocimientos de los Pastry Special Awards 2026

Los Premios Especiales de Pastelería 2026 incluyeron 12 categorías. En total, se reconocen 36 galardonados procedentes de 18 países de Europa, Asia, Norteamérica, Oriente Medio y Oceanía.

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Premio al Pastelero más creativo del mundo (World’s Most Creative Pastry Chef Award): Yun Eunyoung, de Garuharu, en Seúl, Corea.

Premio a la mejor pastelería del mundo (World’s Best Pastry Shop Award): Pierre Hermé Paris, en Sentosa, Singapur.

Premio Game Changer de la pastelería (Pastry Game Changer Award): Will Goldfarb, de Room 4 Dessert, en Bali, Indonesia.

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Premio al impacto en la pastelería (Pastry Impact Award): Chef Frederic Bau, director creativo de Valrhona.

Premio artesanía y autenticidad en pastelería (Pastry Artisan & Authenticity Award): Maison Bonnat, dirigido por Stéphane Bonnat, Paris, Francia; y Caffe Sicilia, dirigido por Corrado Assenza, Noto, Italia.

Premio a la innovación en panadería (Bakery Innovation Award): Richard Hart, Hart Bageri Copenhagen, Dinamarca; Claridge’s Bakery, Londres; y Thomas Teffri Chambelland, Ecole Internationale de Boulangerie, París.

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Premio a la apertura del año en pastelería y panadería (Pastry & Bakery Opening of the Year Award:

Le Cafe de Nicolas Rouzaud, Londres.

Maison Devoille, dirigido por Christophe Devoille, Dubai.

Blue Box Cafe, dirigido por Natsuko Shoji, Tokio.

L’Okara, dirigido por Linda Vongdara, Brunoy, Francia.

Patisserie Toshiya Takatsuka, París.

Le Salon de The de Le Chambard, dirigido por Olivier Nasti y Jordan Gasco, Kaysersberg, Francia.

Du Pain et des Miettes, dirigido por Julien Allano y David Andria, Bonnieux, Francia.

Thomas Dura Patisserie, Écully, Francia.

Premio a la ética y la sostenibilidad en pastelería (Pastry Ethical & Sustainability Award): Mamiche, en París, de Cécile Khayat y Victoria Effantin; y Joseph Brot, en Viena, de Josef Weghaupt.

Premio al espíritu comunitario en pastelería (Pastry Community Spirit Award): Shanghai Young Bakers, en Shanghái, China. Un proyecto comprometido con la capacitación, educación y desarrollo profesional de jóvenes en situación vulnerable dentro de la industria de la panadería y la pastelería.

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Premio talento del año en pastelería (Pastry Talent of the Year Award):

Hyoju Park, de Madeleine de Proust, Melbourne, Australia.

Juliana Penteado, de Juliana Penteado Pastry, Lisboa, Portugal.

Jeffrey Tan, de JT Pâtisserie, Penang, Malasia.

Miguel Yeste, de Obrar Madrid, España.

Marcelo Mabilia, de Les Manufactures Alain Ducasse, París, Francia.

¿Qué es La Liste?

Desde su fundación en 2015, La Liste se ha perfilado como una de las grandes referencias gastronómicas del mundo.

"En lugar de basarse en la opinión de una sola guía o crítico, La Liste recopila y pondera las evaluaciones de más de mil fuentes internacionales de confianza —incluyendo guías gastronómicas, periodistas, especialistas, clasificaciones y opiniones verificadas de clientes— para ofrecer una perspectiva global única sobre la excelencia culinaria", explican en su sitio web.

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