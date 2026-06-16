Los mixiotes son un clásico de la cocina mexicana y se caracterizan por su sabor, aroma y modo de preparación al vapor o a baño María.

Aunque en algunas regiones se elaboran con carne de borrego, también se pueden hacer con pollo, ya que es una opción más económica y fácil de conseguir.

Pero no todas las piezas del animal ofrecen el mismo resultado, por lo que elegir las correctas marca la diferencia entre un platillo jugoso y uno seco. Aquí te decimos cuáles comprar.

Para asegurar que no se salga el contenido de las hojas de maguey, pon los mixiotes dentro de una bolsa de polipapel. Foto: Wikimedia Commons

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¿Cuáles son las mejores piezas de pollo para hacer mixiotes?

De acuerdo con el blog culinario America's Test Kitchen, no todas las piezas de pollo reaccionan de la misma forma al calor. Mientras que la pechuga y las alas pueden secarse fácilmente cuando se cocinan de más, los muslos y las piernas conservan sus características en cocciones más largas.

Lo anterior se debe a la composición de la carne, que contiene una mayor cantidad de tejido conectivo y de grasa. Durante la cocción, este tejido se transforma gradualmente en un tipo de gelatina que aporta jugosidad y una textura más suave.

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Por eso, para obtener mejores resultados, se recomiendan métodos de cocción lenta o cocción indirecta en parrilla. Elo ayuda a mantener la carne durante el mayor tiempo posible dentro de un rango de temperatura que permita la degradación del colágeno, es decir, entre 60 y 90.

Por tales razones, dichas piezas son las mejores opciones para preparaciones que requieren varias horas de cocción como los mixiotes, puesto que conservan mejor la humedad y absorben con facilidad los sabores de los adobos y las especias.

Deja reposar el adobo y el pollo juntos para que agarren mayor sazón. Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo preparar mixiotes de pollo?

Si quieres preparar mixiotes de pollo en casa, estos son los ingredientes necesarios para 4 porciones:

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Ingredientes:

4 piezas de pollo (muslos o piernas)

2 chiles anchos

4 chiles guajillo

1 chile morita

1 cucharadita de orégano seco

1/4 de cucharadita de tomillo seco

1/2 cucharadita de comino

2 granos de pimienta gorda

1 clavo de olor

2 hojas de laurel

3 dientes de ajo

4 nopales pequeños cortados en tiras

1/2 cebolla fileteada en juliana

Sal al gusto

3 tazas de agua

Procedimientos:

Suaviza los chiles colocándolos en una olla con 3 tazas de agua hirviendo; cocínalos durante 5 minutos, retira del fuego y déjalos reposar por 10 minutos más.

Licúa los chiles hidratados junto con los ajos, el orégano, el tomillo, el comino, el clavo de olor, la pimienta gorda y las hojas de laurel.

Incorpora 2 tazas del agua donde se cocieron los chiles y agrega sal al gusto.

Marina las piezas de pollo con el adobo obtenido y colócalas en un recipiente o bolsa hermética. Deja reposar durante toda la noche para intensificar el sabor.

Prepara los paquetes de mixiote extendiendo una hoja de maguey (si no la consigues, sustituye por aluminio), y forma una cama con los nopales y la cebolla. Pon encima una pieza de pollo.

Baña el pollo con el adobo y envuélvelo cuidadosamente hasta formar un paquete bien sellado para evitar que escape el líquido durante la cocción.

Cocina los mixiotes al vapor durante 1 hora a fuego bajo, hasta que el pollo quede suave y completamente cocido.

Sírvelos calientes y acompaña con tortillas, arroz y frijoles.

La próxima vez que vayas al mercado, evita comprar pechuga, alas o menudencias para hacer tus mixiotes; mejor elige pierna y muslo o combina ambas piezas para garantizar un platillo delicioso.

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