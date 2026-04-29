¿Cuál es la mejor carne para hacer barbacoa de res?

Aunque la barbacoa tradicional se prepara con carne de borrego o chivo, estas opciones no siempre son fáciles de conseguir o pueden tener un precio más elevado a comparación con otras proteínas.

Por eso, muchas personas optan por elaborarla con res, pero, ¿cuál es la mejor opción? Aquí te contamos qué cortes te ayudan a que quede deliciosa, suave y jugosa.

La barbacoa puede hacerse con otras proteínas. Fuente: Freepik

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¿Cuál es el origen de la barbacoa?

De acuerdo con el diccionario Larousse Cocina, la barbacoa es uno de los platillos emblemáticos de México y tiene sus raíces en técnicas de cocción prehispánicas.

Sin embargo, su receta se creó tras la llegada de los españoles, quienes introdujeron animales como el borrego y el chivo a nuestra alimentación.

Con el paso del tiempo, su preparación se extendió a los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México, y cada región tiene su modo de prepararla.

La carne para barbacoa debe deshebrarse con facilidad y mantener sus jugos. Foto: Freepik

¿Qué lleva la receta original de barbacoa?

El proceso para hacer barbacoa comienza con la preparación de la carne, que se corta en piezas medianas, después se sazona con hierbas y especias, posteriormente se envuelve en pencas de maguey, y por último se deja reposar.

Tradicionalmente, este platillo se elabora en un hoyo excavado en la tierra, el cual se calienta con leña durante varias horas hasta alcanzar la temperatura adecuada.

Una vez listo, se acomodan las piezas de carne sobre una parrilla o directamente sobre las pencas de porque por ahí se agrega agua para generar vapor.

Su cocción suele durar varias horas, cuando queda con una textura suave y jugosa. Sin embagro, es posible hacer barbacoa en una olla, preferentemente barro para que suelte todos sus sabores.

Se llama barbacoa por el proceso de cocinarse en su propio jugo. Foto: Pixabay

¿Cuál es la mejor carne para hacer barbacoa de res?

Antes de preparar barbacoa de res, debes elegir carne fresca y madurada de fuentes confiables, puesto que su calidad influye directamente en el sabor y la textura del platillo.

Al respecto, la marca ganadera John Mull’s Road Kill Grill explica que existen cortes específicos que requieren una cocción lenta para ablandar los tejidos conectivos y potenciar su sabor, por lo que son ideales para este tipo de preparaciones.

¡Ojo! No deben confundirse o remplazarse por cortes destinados para asar.

Entre las opciones recomendadas se encuentran: brisket, considerado uno de los favoritos por su textura tierna tras una cocción prolongada; costillas cortas de res, que se caracterizan por tener mucha carne y un sabor profundo; asado de paleta, ideal para carne deshebrada; y costillas de lomo que, aunque son menos carnosas, ofrecen un sabor menos salado.

Pero si buscas una carne suave que se deshaga fácilmente, lo mejor es optar por cortes como la falda o la paleta, y cocinarlos a fuego lento.

Otro tip es que, antes de servir tu barbacoa, dejes reposar la carne durante unos minutos para que los jugos se redistribuyan y se mantenga tierna.

Disfruta tu barbacoa en taquitos. Foto: Freepik

Recuerda que la cocción de la barbacoa de carne de res debe ser lenta y prolongada, por lo que no se recomienda acelerar el proceso utilizando la olla de presión.

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