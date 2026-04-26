¿Por qué es bueno cenar atún?

El atún es un pez de agua salada y, seguramente, está presente en la mayoría de las alacenas familiares, conservado en latas para que el alimento cumpla con una vida prolongada para su consumo.

El atún también es de los alimentos más baratos cuando se compra enlatado y se puede preparar de muchas maneras, además de ser muy saludable.

Así que si te gusta el atún o tienes muchas latas y no sabes cómo prepararlas, en Menú te contamos por qué es bueno consumirlo en las cenas.

El atún se puede preparar de distintas maneras. Foto: Unsplash

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¿Qué contiene el atún?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el atún aporta un sin fin nutrientes, como: calcio, magnesio y selenio, un mineral que además de actuar como un antioxidante, también protege:

Daños celulares.

El sistema inmunológico.

Y es ideal para la función tiroidea.

De igual manera es un gran fuente de vitaminas A, B, B3, B12 y D, que en general protegen el sistema inmunológico; buenas para la visión, para la cicatrización y el metabolismo.

Este pescado es alto en proteínas, excelente para fortalecer los músculos del cuerpo.

Pero si por algo es conocido el atún, además de ser accesible en precio, prepararse de varias maneras y su buena conservación gracias a las latas, también contiene generosas cantidades de omega 3.

El omega 3 es un ácido graso que el cuerpo necesita debido a las grasas poliinsaturadas indispensables para la salud en general, pero que refuerza la salud cardiovascular, ya que:

Reduce los niveles de los triglicéridos y del colesterol.

Reduce la presión arterial.

Previene infartos y accidentes cerebrovasculares.

¿Cuántos tipos de atúnes existen?

Según Nestlé, existen cinco tipos de atunes:

Atún rojo.

Atún listado.

Atún patudo.

Atún aleta amarilla.

Atún blanco.

Y aunque en su mayoría contienen nutrientes muy parecidos, algunos atunes pueden proporcionar distintas cantidades de estos, ya sean mayores o menores.

Existen cinco tipos de atunes, el rojo, el listado, el patudo, el aleta amarilla y el blanco. Foto: Unsplash

¿Por qué es bueno cenar atún?

Los expertos en salud, como los nutriólogos, comentan que el consumo del atún debe moderarse debido a los problemas digestivos que se pueden provocar. Recomendable consumir atún de agua y siempre colarlo.

Si se ingiere en las noches se mantendrá la saciedad y sobre todo, la reparación del músculo mientras duermes, ya que el descanso será la clave.

Pero como se mencionó, el consumo de cualquier alimento puede resultar contraproducente. El doctor Manuel Viso informa que la ingesta diaria de atún podría generar micro metales en tu cuerpo sin que te des cuenta.

Por lo que es preferible evitar este alimento en la dieta diaria, pues afectará principalmente el sistema nervioso, provocará daño neuronal y estrés oxidativo.

Cuela el atún de agua y no lo consumas en exceso. Foto: Unsplash

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