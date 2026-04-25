¿Cuánta proteína tienen los frijoles a comparación de la carne?

Cuando se habla de proteína, la carne suele ocupar los primeros lugares en la alimentación de muchas personas; sin embargo, los frijoles también son fuente de este y otros nutrientes.

Esta comparación se vuelve aún más frecuente entre quienes buscan reducir el consumo de productos de origen animal y aquellos que desean cuidar sus bolsillos.

Pero, ¿realmente se encuentran al mismo nivel proteico? Sigue leyendo para conocer la respuesta.

En México hay cerca de 40 variedades de frijol. Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las ventajas de comer frijoles?

El frijol es fuente importante de proteínas, carbohidratos, fibra, vitaminas del complejo B y minerales como hierro, zinc, potasio, magnesio, fósforo y calcio, además de compuestos bioactivos que favorecen la salud.

Por lo anterior, la nutricionista Tatiana Zanin señala en un artículo para la revista Tua Saúde que su consumo puede traer beneficios como la reducción del colesterol LDL, principalmente por su aporte de fibra soluble. A su vez, dicho nutriente ayuda a disminuir la absorción de grasas en el intestino.

Otra de sus ventajas es la prevención del envejecimiento prematuro, debido a que sus antioxidantes (polifenoles y antocianinas) protegen las células del cuerpo.

Asimismo, los frijoles poseen compuestos que aumentan la producción de anticuerpos y, a su vez, esto fortalecen el sistema inmunológico.

De igual manera, la nutricionista destaca como beneficio la prevención de la anemia, puesto que es un alimento abundante en hierro, mineral esencial para la producción de hemoglobina.

Además, los frijoles impactan de manera positiva la salud cardiovascular porque su potasio regula la presión arterial, lo que es de gran apoyo para las personas que padecen hipertensión.

Y finalmente, al tener un índice glucémico bajo, su consumo es un apoyo extra para evitar picos de glucosa en sangre.

Comúnmente, los frijoles se comen como guarnición. Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios de comer carne?

Por otra parte, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la carne roja aporta vitamina B12, esencial para la formación de glóbulos rojos y el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Adicional, es un alimento rico en zinc y dicho mineral favorece la cicatrización de las heridas; mientras que su hierro tipo hemo (de alta absorción) mejora el transporte de oxígeno desde las células al resto del cuerpo, así lo explica la Fundación Española del Corazón.

Otro nutriente de la carne es la proteína, que es clave para el mantenimiento y reparación de los tejidos corporales, entre los que se incluyen los cartílagos, músculos y hasta los órganos.

La carne roja es la fuente de proteínas de origen animal más consumida. Foto: Freepik

¿Cuánta proteína tienen los frijoles a comparación de la carne?

Retomando la comparación proteica entre ambos alimentos, la Fundación Española del Corazón puntualiza que 100 g de carne roja (equivalente a filete mediano) contienen de 30 a 30 g de proteínas.

En contraste, 100 g de frijol contienen alrededor de 23 g de proteína cuando están crudos; sin embargo, al cocinarse y absorber agua, dicha cantidad puede disminuir.

Para mantener su aporte de proteínas, es importante no abusar con los tiempos de cocción, es decir, dejarlos en la olla hasta que se vuelvan extremadamente suaves. Si el problema es la cáscara que comúnmente los hace "duros" de masticar, es preferible añadirles una pizca de bicarbonato de sodio para evitar que se despegue.

Aunque la carne tiene más proteínas, los frijoles pueden consumirse como alternativa porque aportan un contenido similar, sólo es cuestión de cuidar su método de cocción.

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