La avena es un alimento fácil de integrar en las comidas diarias. Pero un paso importante, y que muchas personas ignoran, es remojarla antes de consumirla.

Hoy en Menú te explicamos por qué.

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La avena es un cereal rico en nutrientes, minerales y vitaminas.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, popularmente se le conoce como “la reina de los cereales” y sus beneficios clave son:

Actuar como fuente de fibra y estamina gracias a sus carbohidratos de absorción lenta. Regular el metabolismo por su mezcla de fibra soluble e insoluble. Reducir el colesterol LDL o "malo" debido a su aporte de betaglucano. Prolongar la sensación de saciedad y, por lo tanto, controlar el peso. Mejorar la salud cardiovascular con sus antioxidantes llamados avenantramidas.

Aunque es positiva para la salud, se recomienda consumir avena con moderación y, sobre todo, prepararla de manera correcta.

La avena es la "reina de los cereales" por ser rica en nutrientes, minerales y vitaminas. Foto: Unsplash

¿Por qué se debe remojar la avena antes de comerla?

De acuerdo con el blog de la empresa GK Gluten Free Foods, remojar la avena antes de su consumo puede maximizar sus nutrientes, entre ellos, el ácido fítico.

También conocido como fitato, dicho mineral es difícil de absorber en el sistema digestivo. Pero en la vida diaria actúa como antioxidante, disminuye el riesgo de desarrollar cáncer y promueve la regeneración celular de la piel.

Otros beneficios, de acuerdo con la información de la misma empresa, que genera remojar la avena en agua o leche son:

Mayor aporte de energía gracias a sus compuestos como el hierro, zinc y magnesio, de tal modo que el cuerpo se nutre mejor.

Buena digestión: las proteínas y almidones se descomponen y actúan como fibra.

De igual manera, su fermentación en el agua incrementa los probióticos y eso se nota en la digestión.

Mejor textura: naturalmente la avena es dura, pero al remojarla se ablanda y se vuelve más fácil integrarla en "bowls” de yogurt o en licuados.

La avena también puede utilizarse para hacer harina. Foto: Unsplash

¿Cómo remojar la avena?

Porción: 250 g

Ingredientes:

1 taza o 250 g de avena.

Leche o agua.

Limón, vinagre o kéfir (opcionales).

Procedimiento:

Pon la avena en una taza limpia.

Agrega un chorro de leche o agua.

Si lo prefieres, en este paso añade un poco de limón, vinagre o kéfir.

Cubre la taza y deja la avena remojar durante 8 horas o toda la noche. ¡Listo!

La avena remojada permite digerir todos sus nutrientes. Foto: Unsplash

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