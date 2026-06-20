Con el paso del tiempo y el uso constante, tu sartén suele perder su capa antiadherente, lo que provoca que los alimentos se peguen con mayor facilidad e incluso terminen quemándose.

Sin embargo, antes de pensar en desechar este utensilio o recurrir al uso excesivo de aceite, existe un ingrediente casero que puede solucionar el problema: la sal.

¿Por qué se pega la comida en tu sartén?

Un artículo de la escuela de cocina Alambique explica que este fenómeno se relaciona con procesos químicos y físicos que ocurren durante la cocción de ciertos alimentos.

Algunas proteínas como las carnes, huevos o pescados suelen adherirse con mayor facilidad debido a las interacciones que se generan entre sus componentes y la superficie metálica del sartén, y dichas reacciones hacen que parte del alimento se quede pegado mientras se cocina.

A esto se suma la estructura microscópica del metal porque, aunque a simple vista la superficie parece lisa, en realidad presenta pequeñas irregularidades, poros y grietas.

Cuando el utensilio se calienta, dichas irregularidades se expanden; sin embargo, al colocar alimentos fríos o húmedos, la temperatura disminuye de forma repentina y se contraen nuevamente, lo que también hace que parte del alimento quede atrapado.

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De igual manera, la humedad influye; todos los alimentos contienen agua y, al entrar en contacto con una superficie muy caliente, ésta comienza a evaporarse de inmediato. Durante ese proceso, la temperatura del sartén desciende, provocando su adhesión.

Hay otros factores que pueden empeorar el problema como una superficie con acabados deficientes, rayaduras, asperezas y la acumulación de residuos de los comestibles por una limpieza inadecuada.

Lava bien la sartén después de cocinar. Foto: Pixabay

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¿Cómo usar sal para evitar que la comida se pegue al sartén?

De acuerdo con el blog de la marca Tefal, uno de los métodos caseros más eficaces para mejorar el desempeño del sartén consiste en ponerle sal gruesa.

Procedimientos:

Cubre por completo la base de tu sartén con una capa de sal gruesa.

Calienta el utensilio a fuego medio durante aproximadamente 5 minutos.

Retira la sartén del fuego cuando la sal comience a saltar y adquiera un tono amarillento.

Deja que se enfríe por completo.

Desecha la sal y limpia la superficie con toallas de papel.

Aplica una fina capa de aceite sobre tu sartén, y distribúyala de manera uniforme con otra hoja de papel. Listo.

Este procedimiento también ayuda a eliminar restos de grasa y residuos adheridos, además de recuperar parcialmente las propiedades antiadherentes del sartén.

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No laves tus sartenes cuando están calientes para evitar desgastar su adherencia. Foto: Pexels

¿Cómo evitar que la comida se pegue en tu sartén?

Por otra parte, el sitio de cocina Richly señala que uno de los errores más frecuentes al cocinar es colocar los alimentos en la sartén cuando aún no ha alcanzado la temperatura adecuada.

En ese sentido, se recomienda calentar primero el utensilio y una vez que esté listo, agregar el aceite; después de unos segundos, será el momento adecuado para incorporar los ingredientes.

La temperatura es igual de importante, pues mientras que algunas recetas (como la caramelización de cebolla) requieren fuego bajo, otras necesitan temperaturas más elevadas para hervir, sellar o dorar.

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Por último, mantener tu sartén libre de residuos ayuda a conservar sus propiedades y prolongar su vida útil. Y recuerda que durante el lavado debes evitar fibras, químicos y utensilios que puedan rayar su superficie y deteriorar su recubrimiento.

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