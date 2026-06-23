La expectativa por el partido entre la Selección Mexicana y Chequia en el Mundial 2026 no solo mantiene atentos a miles de aficionados, sino también a estudiantes, padres de familia y trabajadores que buscan saber si deberán acudir a escuelas y centros laborales este 24 de junio.

Selección Mexicana previo a su encuentro ante Sudáfrica en el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

La duda surgió luego de que durante la inauguración de la Copa del Mundo, el pasado 11 de junio, se implementaran medidas extraordinarias para reducir el impacto en la movilidad de la Ciudad de México, sede de varios encuentros mundialistas. Ahora, con el tercer compromiso del Tricolor a la vuelta de la esquina, las autoridades ya dieron una respuesta oficial.

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¿Habrá clases el 24 de junio por el partido de México vs Chequia?

Sí. El Gobierno de México confirmó que el miércoles 24 de junio se suspenderán las actividades escolares en la capital del país con motivo del encuentro entre México y Chequia, que se disputará en el Estadio Ciudad de México.

Aunque la fecha no aparece como día de descanso dentro del calendario escolar de la SEP, las autoridades publicaron un decreto especial mediante el cual se establece la suspensión de clases en planteles públicos y privados de la Ciudad de México.

¿Habrá clases el 24 de junio por el partido de México vs Chequia?. Foto: Especial.

La medida aplica para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y educación superior, así como para las escuelas normales encargadas de la formación docente. La suspensión contempla tanto el turno matutino como el vespertino.

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¿Habrá Home Office para los trabajadores el miércoles 24 de junio?

El mismo decreto, publicado en la DOF también contempla cambios importantes para los centros de trabajo.

Las dependencias gubernamentales deberán desarrollar sus actividades bajo esquemas de teletrabajo, trabajo remoto o modalidades flexibles que permitan reducir la presencia física de personal en oficinas durante el día del partido.

Además, las autoridades hicieron un llamado al sector privado para adoptar medidas similares y favorecer el Home Office, con el objetivo de disminuir el tránsito vehicular y evitar complicaciones derivadas de la operación logística del Mundial.

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La recomendación busca que las empresas contribuyan a reducir las afectaciones en zonas cercanas al estadio y en las principales vialidades de la ciudad.

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¿Quiénes no podrán trabajar desde casa durante el Mundial 2026?

A pesar de la flexibilización laboral anunciada para el 24 de junio, existen sectores estratégicos que deberán continuar operando de manera presencial.

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Entre ellos se encuentran los servicios relacionados con la atención médica, hospitales, emergencias sanitarias, protección civil y respuesta ante desastres. También quedan excluidas las labores vinculadas con la seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y operaciones aduaneras.

De igual forma, todas aquellas actividades consideradas esenciales para mantener el orden público deberán mantenerse en funcionamiento normal, por lo que sus trabajadores no podrán acceder al esquema de trabajo remoto.

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