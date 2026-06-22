La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún evalúa dónde verá el partido México contra Chequia, el próximo miércoles 24 de junio a las 19:00 horas.

“Todavía no decido porque es tarde. ¿Es a las 08:00, no? A las siete de la noche. Ya vamos a decirles”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes 22 de junio en Palacio Nacional.

Este encuentro México-Chequia coincide con el cumpleaños 64 de la titular del Ejecutivo federal, quien el partido pasado de la Selección Mexicana contra Corea decidió quedarse en Palacio Nacional.

En la inauguración del Mundial, Claudia Sheinbaum prefirió asistir al deportivo Hermanos Galeana, de la alcaldía Gustavo A. Madero, para seguir el partido de México contra Sudáfrica.

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