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La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, se encuentra a pocos días de cerrar su participación en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, teniendo como último compromiso en el Estadio Ciudad de México a la escuadra de Chequia.
El conjunto europeo, que en el papel lucía como uno de los rivales más complicados del grupo, no ha logrado cumplir con las expectativas y llega a este duelo con apenas un punto en dos partidos, tras su empate sin goles frente a Sudáfrica.
Con el liderato prácticamente asegurado, se espera que el Tricolor aproveche el encuentro para dar minutos a varios elementos y mantener el ritmo de juego de cara a la siguiente ronda.
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De cara al choque pactado para el próximo 24 de junio, una de las incógnitas principales ha sido resuelta en las últimas horas por la FIFA, organismo que dio a conocer al árbitro encargado de impartir justicia en el encuentro.
El elegido es el argentino Yael Falcón, quien estará acompañado por sus compatriotas Maximiliano Del Yesso y Facundo Rodríguez como asistentes, conformando una tercia sudamericana con experiencia internacional que buscará llevar el partido sin complicaciones.
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