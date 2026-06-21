Antes del silbatazo inicial en el Estadio Dallas, Austria llegará como la víctima frente a los actuales campeones del mundo. No hay discusión, Argentina es la favorita para el choque de mañana en el Mundial de 2026.

Pero en el bando europeo toman con calma esta situación. Lo saben, lo aceptan, pero advierten a todos: "tener al mejor de todos los tiempos" no cambia el plan. Para el entrenador Ralf Rangnick, la selección austriaca debe hacer “el mejor partido" desde que llegó a la dirección técnica.

“Nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo, hemos hablado sobre qué hacer y al mismo tiempo dijimos cómo reaccionar. Obviamente ellos tienen al mejor de todos los tiempos y mañana tendremos que demostrar que somos de los mejores equipos en este Mundial”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

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Ralf Rangnick, estratega Austria, en conferencia de prensa - Foto: AFP

“Tenemos que buscar valentía, energía y orden con nuestro mejor juego. Tenemos que mostrar el mejor nivel nunca antes visto desde que es mi equipo”, agregó desde la casa de los Vaqueros de Dallas.

Por su parte, el volante austriaco, Marcel Sabitzer, destacó que enfrentar a la Selección Argentina es una oportunidad grande para demostrar su potencial; no hay otro resultado que la victoria.

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“El partido de mañana es una oportunidad tremenda, tenemos las mejores condiciones para dar un partido excelente. Estamos aquí para ganar, estamos emocionados, nerviosos, pero sabemos lo que se viene contra un jugador maravilloso”, dijo el futbolista del Borussia Dortmund.

“Será importante enfocarnos en nosotros y nada más, estoy seguro que podemos tener un gran resultado”, agregó sobre no pensar en el tema Lionel Messi.

Selección de Austria en entrenamiento, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Austria agradece el aire acondicioando en el Dallas Stadium

Cuando llegó a la ciudad de Dallas, Ralf Rangnick “sintió que caminaba en un horno”. Por fortuna para él y los suyos, el inmueble en Arlington cuenta con aire acondicionado.

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“Cuando llegamos fue como si estuviera caminando en un horno. En el entrenamiento por fortuna estuvimos bajo la sombra y no creo que sea muy difícil mañana porque hay aire acondicionado”, mencionó Ralf.

Sabitzer respaldó el punto de su estratega y agradeció que haya aire acondicionado porque “pudo ser peor”. En el Mundial de Clubes sufrió los calores en territorio estadounidense por lo que destaca lo complicado que fue competir bajo los intensos calores.

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