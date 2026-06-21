Todo lo que empieza tiene que terminar. A pesar de que se trata de una verdad universal, el retiro para los futbolistas es un golpe muy duro de superar. Incluso, algunos prolongan al máximo su despedida de los terrenos de juego y se niegan a colgar los botines.

Pero, en su selección llega un momento en el que, prácticamente, es imposible demostrar que todavía tienen el nivel para seguir siendo convocados y el adiós se vuelve inevitable.

A pesar de que, seguramente, algunos jugadores continuarán defendiendo la camiseta de su país, Norteamérica 2026 será la última que disputen en sus trayectorias.

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La edad ya no les permitirá volver al torneo de selecciones más importante del planeta; si algunos lo hacen, llegarán a la próxima edición sin estar en plenitud física.

Tristemente, para sus aficionados este será el último Mundial para varias figuras.

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Cristiano Ronaldo (Portugal-41 años), Guillermo Ochoa (México-40 años), Luka Modric (Croacia-40 años), Edin Dzeko (Bosnia y Herzegovina-40 años), Manuel Neuer (Alemania-40 años) y Lionel Messi (Argentina-39 años) son las súper estrellas que dicen adiós.

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Incluso, Paco Memo y La Pulga cumplirán años durante el certamen veraniego.

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De ellos, el mexicano, el croata, el bosnio y el alemán confirmaron que esta será la última vez que jueguen para su selección.

Por su parte, Raúl Jiménez (México-35 años), Virgil van Dijk (Países Bajos-34 años), James Rodríguez (Colombia-34 años), Kevin De Bruyne (34 años), Neymar Junior (Brasil-34 años), Sadio Mané (Senegal-34 años), Mohamed Salah (Egipto-34 años), Granit Xhaka (Suiza-33 años) y Alisson Becker (Brasil-33 años) son menores, pero luce bastante difícil que logren sumar una nueva participación.

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Virgil y Neymar son los únicos que confirmaron que esta será la última Copa del Mundo.

Norteamérica 2026 será “El último baile” para estas leyendas. A la afición sólo le queda disfrutarlos

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