El domingo es el Día del Padre. Salvo, quizá, para el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

La historia más inspiradora del Mundial volverá al campo el domingo, cuando Cabo Verde se enfrente a Uruguay en el segundo partido de la fase de grupos para ambos equipos. Y Vozinha —cuyo nombre es Josimar José Évora Dias— tendrá a su madre en las gradas para ese encuentro, luego de no poder asistir al sorprendente empate ante España en la presentación de Cabo Verde por no tener visa.

Pero Ana Candida Evora ya está aquí, lo que hace que la historia de Cabo Verde sea aún mejor.

“Quiero agradecer a todos los aficionados, a todos los que ayudaron en el proceso, por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde", dijo Evora el domingo en declaraciones difundidas por la FIFA. "Todos estamos alentando a Cabo Verde para que juegue bien, para que brille en la cancha. Los jugadores necesitan tener fe y todo saldrá bien.

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“Mantengan la cabeza en alto, salgan a esa cancha, busquen un gol y lo harán de maravilla, mis muchachos. Un beso para ustedes, sean fuertes y valientes. ¡Tiburones Azules!”

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La madre del portero Vozinha podrá entrar en EEUU para ir al segundo partido de Cabo Verde. FOTO: AFP

Al equipo se le conoce comúnmente como “Tubarões Azuis” en portugués, lo que se traduce como Tiburones Azules.

Sus problemas con la visa —principalmente reunir el dinero necesario para obtenerla— se resolvieron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la FIFA, legisladores y la federación de fútbol de Cabo Verde combinaron esfuerzos y despejaron el camino para que Evora pudiera viajar a Miami. Llegó el viernes por la tarde luego de un viaje de más de 24 horas desde Cabo Verde y de inmediato se vio rodeada por funcionarios y voluntarios de la FIFA mientras avanzaba por el aeropuerto.

Vozinha tenía unos 50 mil seguidores en Instagram antes del Mundial. Para la mañana del domingo ya sumaba 14,9 millones, después de captar la atención deportiva del mundo al conducir a Cabo Verde a un empate sin goles ante España —uno de los favoritos para ganar el título.

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Se volvió viral luego de ese partido contra España por sus comentarios entre lágrimas, en los que deseó que sus abuelos hubieran podido verlo jugar en el Mundial y que los problemas de visa de su madre se hubieran resuelto a tiempo para que ella estuviera allí. Eso desencadenó un esfuerzo inmediato por encontrar la manera de que Evora pudiera llegar a Estados Unidos para el torneo.

Y el empate, combinado con la historia de un arquero de 40 años y su mamá, puso la atención sobre la selección de Cabo Verde como nunca antes.

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“Ha sido intenso”, comentó el delantero de Cabo Verde Garry Rodrigues. “Pero como somos profesionales, el partido (contra) España ya quedó en el pasado. ... Seguimos siendo humanos. Ver todo en internet ha sido muy intenso. Pero no podemos usar eso como excusa. Sabemos cuáles son nuestros objetivos. Sabemos cuáles son nuestras metas”.