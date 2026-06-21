La Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A, luego de vencer (1-0) a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, pero el camino todavía no termina.

Ya con el boleto a los dieciseisavos de final, el Tricolor enfrentará el miércoles a Chequia, en el estadio Ciudad de México y Javier Aguirre podría realizar rotaciones en su once.

La gran incógnita es si Guillermo Ochoa recibirá minutos en el Coloso de Santa Úrsula, para homenajear al histórico portero que se encuentra aún sin oportunidad en su sexto Mundial.

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Además de Memo, hay tres elementos más que no han recibido minutos en esta justa mundialista. Se trata de Guillermo Martínez, Mateo Chávez y el otro guardameta, Carlos Acevedo.

Raúl Jiménez es el “9” titular de esta Selección Nacional y tanto Armando González (Sudáfrica) como Santiago Giménez (Corea del Sur) ya recibieron minutos. Se espera que el Memote, atacante de los Pumas, reciba su oportunidad frente a los europeos, por su tamaño.

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Misma situación que el joven lateral Mateo Chávez, quien disputa un lugar con el experimentado Jesús Gallardo.

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El joven defensor del AZ Alkmaar de Países Bajos verá minutos el miércoles contra República Checa en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

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Asimismo, se esperan otras modificaciones. Álvaro Fidalgo podría volver a la titularidad en el mediocampo nacional y Gilberto Mora jugaría más minutos, luego de quedarse en la banca contra los coreanos.

Las exhibiciones de Edson Álvarez y Luis Romo como titulares dejaron buenas sensaciones en el técnico de la Selección Mexicana, así como el ingreso y debut de Obed Vargas.

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Javier Aguirre tiene todavía la posibilidad de brindar más oportunidades a todos sus futbolistas, de observar nuevas variantes en el campo, pero también está el objetivo de finalizar la fase de grupos con tres victorias, algo que nunca ha hecho la Selección Mexicana en Copas del Mundo.

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