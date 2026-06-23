La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la doble alerta por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan se activó la alerta naranja ante el pronóstico de lluvias de entre 30 y 49 milímetros y caída de granizo, entre las 15:00 de la tarde y las 23:00 de la noche.

Además, se activó la alerta amarilla para las demarcaciones Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

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También hay posibilidades de caída de granizo. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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