Metrópoli | 23-06-26 | 14:04 | Actualizada | 23-06-26 | 14:04 |

Además de las más de 30 pantallas que se colocarán en distintos puntos del Centro Histórico y del para que la población pueda disfrutar del partido de este miércoles 24 de junio, se instalarán tres “escenarios futboleros” donde habrá música de mariachi y sonideros, una vez que concluya el partido.

Estos escenarios estarán ubicados en el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora, dio a conocer la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen.

Los conciertos de estarán desde las 21:00 de la noche hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio, adelantó.

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“Tendremos conciertos de mariachi y sonideros desde las 9:00 de la noche. Uno en el Monumento a la Revolución, dando hacia la Plaza de la República para que se convierta en un espacio para poder ver tanto el fútbol como los espectáculos; otro en el Ángel de la Independencia y otro en la fuente de la Diana Cazadora”, explicó.

mahc/LL

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