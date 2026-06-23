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Además de las más de 30 pantallas que se colocarán en distintos puntos del Centro Histórico y del Paseo de la Reforma para que la población pueda disfrutar del partido México contra Chequia de este miércoles 24 de junio, se instalarán tres “escenarios futboleros” donde habrá música de mariachi y sonideros, una vez que concluya el partido.
Estos escenarios estarán ubicados en el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora, dio a conocer la secretaria de Cultura de la CDMX, Ana Francis López Bayghen.
Los conciertos de mariachi y sonideros estarán desde las 21:00 de la noche hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio, adelantó.
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“Tendremos conciertos de mariachi y sonideros desde las 9:00 de la noche. Uno en el Monumento a la Revolución, dando hacia la Plaza de la República para que se convierta en un espacio para poder ver tanto el fútbol como los espectáculos; otro en el Ángel de la Independencia y otro en la fuente de la Diana Cazadora”, explicó.
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mahc/LL
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