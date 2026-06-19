La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la instalación de siete pantallas adicionales en puntos estratégicos del centro de la CDMX, como el Monumento a la Revolución y el Paseo de la Reforma, para que la población pueda ver el partido México vs República Checa, que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio.

“Vamos a ampliar el número de pantallas a lo largo y ancho del centro; vamos a contar con siete nuevos puntos para disfrutar del partido del próximo miércoles”, dijo.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina adelantó que estas pantallas se sumarán a las 12 que se instalaron este jueves durante el partido de México contra Corea del Sur, para quienes no pudieron acceder al Fan Fest del Zócalo.

Estas pantallas gigantes estarán ubicadas en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y en cuatro puntos del Paseo de la Reforma. | Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL.

Estas pantallas gigantes estarán ubicadas en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y en cuatro puntos del Paseo de la Reforma: el Ángel de la Independencia, la fuente de la Diana Cazadora, Insurgentes y en la escultura de El Caballito.

Lee también Detienen a nueve presuntos revendedores en partido Uzbekistán vs Colombia; SSC despliega operativo para más de 250 mil aficionados

“Queremos que estas medidas nos ayuden a distribuir mejor en los distintos puntos de espacio público, a reducir concentraciones excesivas que puedan provocar algún problema, bajo una perspectiva de cuidado ante riesgos, una perspectiva de protección civil”, dijo.

[Publicidad]

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto, explicó que ante la cantidad de población que se espera ese día, se desplegarán más de mil elementos, tanto en los alrededores del Estadio Ciudad de México, donde tendrá lugar el partido, como en el Centro Histórico, para quienes acudan a verlo a las pantallas gigantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr