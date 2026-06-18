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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) indicó que policías metropolitanos abrieron los accesos al Zócalo, por 20 de Noviembre y el de Madero y Palma, para garantizar la integridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución.
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“Personal de la Policía Metropolitana de la SSC abrió las puertas del acceso de 20 de noviembre y de Madero y Palma, para que otro grupo de aficionados ingresara a disfrutar del partido de futbol entre los equipos de México y Corea”, expuso.
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jecg/cr
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