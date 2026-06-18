Metrópoli | 18-06-26 | 21:52 | Actualizada | 18-06-26 | 21:52 |

La Secretaría de Seguridad Ciudadana () indicó que policías metropolitanos , por 20 de Noviembre y el de Madero y Palma, para garantizar la integridad física de las y los asistentes a la Plaza de la Constitución.

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Miles de personas abarrotaron el Zócalo y las calles aledañas para ver el partido entre México y Corea del Sur. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
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“Personal de la Policía Metropolitana de la SSC abrió las puertas del acceso de 20 de noviembre y de Madero y Palma, para que otro grupo de aficionados ingresara a disfrutar del partido de futbol entre los equipos de México y Corea”, expuso.

Trabajadores del gobierno de la Ciudad y Hasta policías celebraron la victoria de la selección mexicana. FOTO: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Trabajadores del gobierno de la Ciudad y Hasta policías celebraron la victoria de la selección mexicana. FOTO: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

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jecg/cr

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