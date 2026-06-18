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La jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentó que en el Zócalo y calles aledañas arribaron 170 mil personas para ver el partido de futbol entre México-Corea por el Mundial.
Mientras, en los 18 festivales futboleros se registró una asistencia de 130 mil personas.
Con ello, compartió en sus redes, hubo 300 mil personas disfrutando del partido en la Ciudad de México en estos espacios.
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“Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital.
“¡Así se vive y se disfruta el futbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía!”, externó
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El Zócalo capitalino, donde está el FIFA FAN Fest, así como la instalación de 11 pantallas, lucieron abarrotados por cientos de miles de aficionados que celebraron la victoria de México.
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Muchos ya caminan hacia el Ángel de la Independencia para el festejo.
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jecg
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