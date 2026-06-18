Metrópoli | 18-06-26 | 21:22 | Actualizada | 18-06-26 | 21:22 |

La jefa de Gobierno, , comentó que en el y calles aledañas arribaron 170 mil personas para ver el partido de futbol entre México-Corea por el Mundial.

Mientras, en los 18 festivales futboleros se registró una asistencia de 130 mil personas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentó que en el Zócalo y calles aledañas arribaron 170 mil personas para ver el partido de futbol entre México-Corea por el Mundial. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentó que en el Zócalo y calles aledañas arribaron 170 mil personas para ver el partido de futbol entre México-Corea por el Mundial. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Con ello, compartió en sus redes, hubo 300 mil personas disfrutando del partido en la en estos espacios.

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Panorámica del FIFA Fan Fest Ciudad de México en el zócalo capitalino. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Panorámica del FIFA Fan Fest Ciudad de México en el zócalo capitalino. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital.

“¡Así se vive y se disfruta el futbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía!”, externó

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El Zócalo capitalino, donde está el FIFA FAN Fest, así como la instalación de 11 pantallas, lucieron abarrotados por cientos de miles de aficionados que celebraron la victoria de México.

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Muchos ya caminan hacia el Ángel de la Independencia para el festejo.

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jecg

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