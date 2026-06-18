“Prueba superada”, afirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al afirmar que los operativos de seguridad y movilidad que se han implementado en la Ciudad de México con motivo de los partidos de la Copa del Mundo que se realizan en la capital, han sido exitosos.

“Este tipo de eventos nos pone a prueba. Cada día, el Mundial pone a prueba a esta ciudad. Y hoy podemos decir: prueba superada. La hemos superado. Hemos cumplido nuestras metas. La Ciudad de México está demostrando su capacidad de organización de grandes eventos internacionales. Demostramos por qué somos la única ciudad del mundo, en albergar cuatro inauguraciones de mundiales, dijo.

Desde el festival futbolero que se instaló en el Parque La Bombilla, en Álvaro Obregón, la mandataria capitalina aseguró que a pesar de que se han registrado diversas movilizaciones en días de partido, confió en que la CDMX está “dando un ejemplo al mundo” al garantizar las mejores condiciones logísticas, de movilidad y de seguridad, para la celebración del Mundial.

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“Estamos demostrando que un gobierno democrático puede conciliar el derecho a la protesta, con el derecho de todas y todos, al espacio público, a la movilidad de las personas y a disfrutar del Mundial. Estamos demostrando que era una falsa disyuntiva, el plantear que, o había represión o no tendríamos Mundial. Esa disyuntiva salió derrotada: logramos que hubiera Mundial y que se conciliaran ambos derechos”, indicó.

Asimismo, resaltó que sólo en el Fan Fest del Zócalo ya han pasado más de medio millón de personas, lo que lo convierte en “el más concurrido y el de mejor ambiente, de las distintas ciudades que son sedes futboleras”.

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