Nueve personas de diferentes nacionalidades fueron detenidas por presuntamente participar en la reventa de boletos durante el partido entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Como parte del operativo de seguridad implementado por el encuentro de la Copa Mundial de Futbol 2026, los agentes capitalinos realizaron acciones de prevención, vigilancia y vialidad en el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo y los distintos Festivales Futboleros instalados en la capital.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juez Cívico, quien determinará su situación legal.

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Asimismo, dos vendedores de bebidas alcohólicas al interior del Estadio Ciudad de México fueron detenidos luego de realizar el cobro de sus productos de una forma distinta a la autorizada previamente

Durante el dispositivo, un joven de 19 años fue desalojado del inmueble después de encender una bengala, mientras que personal de seguridad brindó apoyo médico a un aficionado que presentó presión arterial elevada.

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También fue localizado un menor de edad de origen colombiano que se había extraviado dentro del estadio y posteriormente fue entregado a sus familiares.

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En los festejos del Zócalo capitalino y demás sedes, la SSC desplegó recorridos de vigilancia para garantizar la seguridad de más de 250 mil aficionados que acudieron a disfrutar los encuentros deportivos.

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La Policía Turística realizó 268 orientaciones a visitantes nacionales y extranjeros, además de apoyar con 68 traducciones en inglés, francés, chino y alemán.

El operativo incluyó revisiones preventivas, pruebas de alcoholímetro, atención médica y apoyo a personas con movilidad reducida para facilitar su traslado al Estadio Ciudad de México.

LL