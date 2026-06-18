Metrópoli | 18-06-26 | 09:56 | Actualizada | 18-06-26 | 09:56 |

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México () informó que se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma.

Por medio de su cuenta de X, OVIAL, detalló que los carriles cerrados se encuentran entre Avenida Insurgentes y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Indicó que el cierre se debe a la colocación de logística en el .

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Como alternativa vial recomendó Chapultepec y Avenida Insurgentes.

mahc/LL

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