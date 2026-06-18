El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma.

Por medio de su cuenta de X, OVIAL, detalló que los carriles cerrados se encuentran entre Avenida Insurgentes y la Glorieta de la Diana Cazadora.

Indicó que el cierre se debe a la colocación de logística en el Ángel de la Independencia.

Lee también En el marco del Mundial 2026, SSC da recomendaciones para asistencia a eventos masivos; llama a disfrutar de forma segura

Como alternativa vial recomendó Chapultepec y Avenida Insurgentes.

mahc/LL