[Publicidad]
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL SSCCDMX) informó que se encuentra cerrada la circulación en ambos sentidos de carriles centrales de Reforma.
Por medio de su cuenta de X, OVIAL, detalló que los carriles cerrados se encuentran entre Avenida Insurgentes y la Glorieta de la Diana Cazadora.
Indicó que el cierre se debe a la colocación de logística en el Ángel de la Independencia.
Lee también En el marco del Mundial 2026, SSC da recomendaciones para asistencia a eventos masivos; llama a disfrutar de forma segura
Como alternativa vial recomendó Chapultepec y Avenida Insurgentes.
Advierten riesgo de confrontación por bloqueos de la CNTE en el Centro Histórico; "es una bomba de tiempo"
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
IPN, entre las tres mejores universidades públicas de México; ranking QS 2027 evaluó a más de 8 mil escuelas a nivel mundial
Economía
Crece contratación de fianzas en México; infraestructura y servicios especializados impulsan demanda
Estados
Gasolineros de Oaxaca continúan en la incertidumbre por toma de terminal de Pemex; se registran 15 estaciones sin combustible este jueves
Techbit
Qualcomm presenta Snapdragon START y Reality Elite para impulsar la nueva generación de lentes con IA
Fútbol
¡Todo le pasa! Le niegan visa para entrar a Canadá a Elye Wahi
Historias
Osvaldo Rigz se somete a ritual espiritual de Yamarash para atraer nuevas oportunidades
Deportes
Escándalo en el box: Alejandra Gaxiola acusa a Jaime Munguía de prohibirle ver a sus hijos
Sexualidad
¿Es normal sentir cólicos después de darme unos guitarrazos?