Miles de aficionados colombianos transformaron el Ángel de la Independencia en una auténtica fiesta tricolor, al reunirse con banderas, cánticos y camisetas para acompañar a su selección en la antesala de su estreno mundialista.

La emblemática avenida capitalina se pintó de amarillo, azul y rojo en un ambiente de entusiasmo que dejó claro el fuerte respaldo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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La afición colombiana responde al llamado a una horas del debut ante Uzbekistán pic.twitter.com/vb8iJ29the — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 17, 2026

Con la energía, alegría y pasión que distingue a la afición cafetalera, los seguidores mostraron plena confianza en el combinado nacional y adelantaron lo que se espera en las gradas. Todo apunta a que Colombia contará con mayoría en el Estadio Ciudad de México, donde buscarán impulsar a su equipo frente a Uzbekistán en un debut que ya se vive con intensidad fuera de la cancha.

Miles de aficionados colombianos tomaron el Ángel de la Independencia antes del debut en la Copa del Mundo / Fotos: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL

Al ritmo de salsa, cumbia y vallenato, tanto los aficionados que viajaron para vivir la experiencia del torneo de la FIFA como los colombianos radicados en México compartieron su pasión en un ambiente festivo. La energía fue contagiosa, al grado que varios seguidores mexicanos no dudaron en unirse a la celebración y dejarse llevar por la alegría tricolor.

"Es el momento de demostrar la fortaleza de la Selección de Colombia. Nos emociona muchísimo tener la oportunidad de ver a nuestro país en el torneo más importante y además tan cerca de casa; eso hace que muchos no lo piensen dos veces para venir", comentó Luis Córdoba, un aficionado que lucía con orgullo la camiseta de James Rodríguez.

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Miles de aficionados colombianos tomaron el Ángel de la Independencia antes del debut en la Copa del Mundo / Fotos: Diego Simón Sánchez - EL UNIVERSAL

Con la ilusión de ver a la generación liderada por Luis Díaz trascender en el escenario mundial, la afición no dudó en asumir el papel de favorito ante una selección debutante, ahora dirigida por Fabio Cannavaro, convencida de que este equipo tiene el talento para hacer historia.

"Vamos a ganar, tenemos un gran equipo para hacer historia. Ante Uzbekistán vamos a empezar con el pie derecho y dar el primer paso rumbo al título", aseguró Andrea Carrillo, aficionada que hizo el viaje desde Medellín para acompañar a la selección.

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