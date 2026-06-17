“Hoy el Centro Histórico está muriendo”, advirtió Alejandro Gazal, dirigente de ProCentrico, al alertar que las afectaciones provocadas por el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han colocado a cientos de negocios en una situación crítica.

Según el representante empresarial, los establecimientos sólo podrían resistir unos días más antes de cerrar definitivamente y un creciente riesgo de confrontación entre comerciantes, trabajadores y manifestantes.

Durante una entrevista en Con los de Casa, con el Director Editorial General de EL UNIVERSAL, David Aponte, el dirigente de ProCentrico afirmó que la caída de visitantes y las restricciones de acceso han golpeado a prácticamente todas las actividades económicas de la zona, una situación que se agrava porque muchos empresarios aún no se recuperan de las pérdidas acumuladas desde la pandemia de COVID-19.

El representante empresarial sostuvo que el impacto alcanza a restaurantes, comercios mayoristas, negocios especializados y establecimientos familiares. “Son diferentes centros históricos, pero hoy el daño es generalizado”, señaló al explicar que la crisis no distingue entre giros comerciales y que incluso sectores tradicionalmente fuertes han visto desplomarse sus ventas.

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Gazal indicó que el flujo habitual de entre dos millones y dos millones y medio de personas que recorren diariamente el Centro Histórico se redujo drásticamente y estimó que actualmente apenas podrían transitar alrededor de 80 mil personas. “Estamos viviendo una situación muy complicada en el Centro Histórico”, afirmó al alertar que las pérdidas ya no sólo representan una disminución de ingresos, sino una amenaza para la permanencia de miles de negocios y empleos.

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El dirigente de ProCentrico aseguró que la problemática no se limita al plantón magisterial, sino que el comercio enfrenta al menos tres frentes simultáneos: el crecimiento del comercio informal, las movilizaciones de la CNTE y los cierres vinculados a la seguridad de Palacio Nacional. A su juicio, esa combinación ha provocado afectaciones constantes que impiden la recuperación económica de una de las zonas comerciales más importantes del país.

La preocupación, agregó, ha escalado a niveles inéditos. Gazal recordó que muchos empresarios ya no cuentan con el “colchón” financiero que tenían antes de la pandemia y alertó que, si el conflicto continúa durante los próximos días, numerosos negocios podrían bajar la cortina de manera definitiva.

Además, aseguró que el enojo entre trabajadores y comerciantes aumenta conforme se acumulan las pérdidas, lo que ha elevado el riesgo de confrontación. Sostuvo que el nivel de enojo y desesperación ha escalado al grado de que algunos comerciantes están dispuestos a defender sus espacios “incluso si es necesario con nuestra vida”.

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¿Qué apoyos han recibido?

Sobre la relación con las autoridades, Gazal mencionó reuniones con el secretario de Gobierno, César Cravioto, y con la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Aunque reconoció la apertura al diálogo, señaló que tras diversos episodios de crisis los comerciantes han tenido que asumir las pérdidas sin recibir apoyos suficientes.

Asimismo, indicó que los empresarios han solicitado mecanismos de ayuda para los trabajadores, a quienes considera los más afectados por la caída de ingresos. De acuerdo con lo que explicó, cerca del 90% de los empleados manifiestan un fuerte descontento por las consecuencias de las movilizaciones.

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El dirigente empresarial llamó a que la CNTE reconozca el impacto que sus acciones tienen sobre terceros y consideró que las movilizaciones están enviando un mensaje equivocado. “La gente está a punto de salir a la calle”, advirtió al señalar que existe un ambiente de creciente tensión.

Como parte de la solución, propuso una mayor promoción turística y comercial del Centro Histórico, el reordenamiento del comercio informal y campañas para atraer nuevamente visitantes nacionales y extranjeros.

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