Metrópoli | 17-06-26 | 21:02 | Actualizada | 17-06-26 | 21:02 |

La junto con el gabinete de Seguridad de la Ciudad de México realizan acciones operativas durante el encuentro entre las selecciones de , registrado este miércoles.

La FGJ informó que se mantiene presencia en el Estadio de la Ciudad de México y en el capitalino con unidades móviles del Ministerio Público.

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Además, se refuerza la atención en Coordinaciones Territoriales así como en agencias especializadas para otorgar orientación, recibir denuncias y atender oportunamente cualquier situación que requiera intervención institucional.

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