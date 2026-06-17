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La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) junto con el gabinete de Seguridad de la Ciudad de México realizan acciones operativas durante el encuentro entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán, registrado este miércoles.
La FGJ informó que se mantiene presencia en el Estadio de la Ciudad de México y en el FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino con unidades móviles del Ministerio Público.
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Además, se refuerza la atención en Coordinaciones Territoriales así como en agencias especializadas para otorgar orientación, recibir denuncias y atender oportunamente cualquier situación que requiera intervención institucional.
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