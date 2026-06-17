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"Vamos, vamos Colombia, esta noche tenemos que ganar" cantó la afición Colombia en la Avenida del Imán que desde las 15:00 horas, se tiñó de amarillo, azul y rojo.
En el marco del partido entre Colombia y Uzbekistán en el Colosio de Santa Úrsula, la afición colombiana tomó las calles del sur de la capital; con pancartas, banderas y el sonido de batucadas con cumbia. Bailes improvisados, cánticos y hasta botellas de tequila compartidas entre desconocidos marcaron el ambiente previo al encuentro.
Nicholas, Juan y Gabriel caminaron en la avenida con pelucas en los colores de su bandera, apoyando a la selección en este partido.
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"Es una chimba, vamos a entrar y tienen que ganar" dijo Gabriel.
Los amigos dijeron que, tardaron unos meses en conseguir sus boletos, pero esperaban ver uno de los mejores partidos de sus vidas.
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jecg
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