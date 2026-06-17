En el marco del partido Colombia contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, el Tren ligero y la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo fueron atiborrados por aficionados colombianos que se dirigen al Coloso de Santa Úrsula.

Los andenes del metro en Tasqueña, General Anaya, Ermita y del Tren Ligero en Xotepingo y Estadio Azteca hay banderas, camisetas amarillas y cánticos.

Entre tambores, el ambiente de fiesta transformó los vagones en una extensión de la tribuna.

🇨🇴 Aficionados de la selección de Colombia rumbo al Estadio CDMX para apoyar a su nación en su primer encuentro en el Mundial ante Uzbekistán #VIDEO: Arantxa Meave | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6qgfp4gPmB — El Universal (@El_Universal_Mx) June 17, 2026

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"¡Vamos, vamos Colombia!, que está noche tenemos que ganar", cantó la afición colombiana en los vagones, saltando, ondeando las banderas.

¡El Estadio CDMX se pinta de amarillo, azul y rojo! 🇨🇴



🥳 Ni la lluvia detiene a la afición de Colombia, quienes ya acceden al recinto para apoyar a los 'cafeteros' de cara a su arranque en la justa mundialista contra Uzbekistán



📸 Luis Camacho / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/dtWowpnLen — El Universal (@El_Universal_Mx) June 17, 2026

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