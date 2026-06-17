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En el marco del partido Colombia contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México, el Tren ligero y la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo fueron atiborrados por aficionados colombianos que se dirigen al Coloso de Santa Úrsula.
Los andenes del metro en Tasqueña, General Anaya, Ermita y del Tren Ligero en Xotepingo y Estadio Azteca hay banderas, camisetas amarillas y cánticos.
Entre tambores, el ambiente de fiesta transformó los vagones en una extensión de la tribuna.
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"¡Vamos, vamos Colombia!, que está noche tenemos que ganar", cantó la afición colombiana en los vagones, saltando, ondeando las banderas.
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vr/cr
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