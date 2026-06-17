Metrópoli | 17-06-26 | 18:11 | Actualizada | 17-06-26 | 18:11 |

En el marco del partido en el Estadio Ciudad de México, el y la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo fueron atiborrados por aficionados colombianos que se dirigen al Coloso de Santa Úrsula.

Los andenes del metro en , General Anaya, Ermita y del Tren Ligero en Xotepingo y Estadio Azteca hay banderas, camisetas amarillas y cánticos.

Entre tambores, el ambiente de fiesta transformó los vagones en una extensión de la tribuna.

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"¡Vamos, vamos Colombia!, que está noche tenemos que ganar", cantó la afición colombiana en los vagones, saltando, ondeando las banderas.

vr/cr

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