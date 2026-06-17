El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, solicitó al Gobierno de la Ciudad de México la instalación de una mesa formal de diálogo y negociación para atender y resolver las demandas que plantearon desde el noviembre del año pasado, entre las que destacan un incremento salarial y la dotación de refacciones.

Los trabajadores mencionaron que las condiciones salariales, laborales y de seguridad en las que desarrollan sus funciones requieren atención inmediata por parte de las autoridades competentes, ya que “nuestro compromiso, experiencia y esfuerzo sostienen la operación del Metro”.

¿Qué solicita el Sindicato del Metro?

Incremento salarial justo y digno, acorde con el aumento en el costo de vida, los niveles actuales de inflación y la responsabilidad que implica la labor.

El mejoramiento sustancial de las condiciones laborales y de seguridad en todas las áreas, talleres y centros de trabajo.

El respeto y cumplimiento irrestricto de los derechos laborales, establecidos en el Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo.

La dotación suficiente y oportuna de herramientas, refacciones, equipos, uniformes y materiales, indispensables para desempeñar las funciones de manera eficiente y segura.

Para el Sindicato del STC es indispensable que las autoridades escuchen las demandas y generen soluciones concretas. Foto: Especial

Lee también Diputado local de MC propone ampliar licencias de paternidad hasta 12 semanas; iniciativa plantea reforma a tres leyes federales

La operación y continuidad del servicio dependen, en gran medida, del conocimiento, compromiso y esfuerzo de las y los trabajadores. Por ello, para el Sindicato del STC es indispensable que las autoridades escuchen las demandas y generen soluciones concretas que contribuyan tanto a mejorar la calidad de vida, como a garantizar la seguridad del servicio.

“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para que nuestras peticiones sean atendidas con responsabilidad, sensibilidad y voluntad de diálogo, estableciendo compromisos que respondan a las necesidades de la base trabajadora”, concluyó el Sindicato.

vr