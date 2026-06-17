Toluca, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres individuos identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, así mismo solicitó Audiencia de Formulación de Imputación en contra de una servidora pública municipal y cuenta con mandamiento judicial vigente para la captura de dos masculinos más, todos ellos presuntamente relacionados con el “secuestro” de Nancy Nápoles Pacheco quien se desempeña como presidenta municipal de Tenancingo, hechos ocurridos el pasado 31 de mayo.

De los actos de investigación se desprende que en dicha planeación y ejecución también habría participado la propia presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, quien pretendía justificar un faltante de recursos públicos por el monto de 40 millones de pesos, generado en su propia administración, dinero que presuntamente fue utilizado para la compra de varios vehículos y un departamento en Acapulco.

Los hechos

Una vez que Nápoles Pacheco rindió su declaración señaló que, en esa fecha “estaba a bordo de un vehículo de la marca Volkswagen, tipo Jetta, color arena, estacionada afuera de mi domicilio, ubicado en el municipio de Tenancingo, cuando llegó un carro rojo con dos masculinos y una femenina, uno de ellos bajó, se me aproximó, me tomó del brazo y con un arma de fuego me amenazó para privarme de mi libertad obligándome a abordar ese vehículo, pero me dio tiempo de entregarle mis pertenencias a una familiar que estaba conmigo”.

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Derivado de las entrevistas se estableció que fue la propia presidenta municipal, quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia. Foto: Especial.

Una vez a bordo de ese automóvil iniciaron su marcha y en algún momento “sus captores”, le habrían entregado un teléfono celular para que se comunicara con sus familiares para que fuera ella misma quien realizará la exigencia económica a cambio de su liberación e instruyera que no se llevarán a cabo acciones operativas para su localización.

No obstante, testigos de los hechos solicitaron el auxilio de la policía municipal cuyo Director alertó de la situación a diversas corporaciones y fue éste mismo, quien más tarde, informó sobre la localización de la femenina.

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El 1 de junio, Nápoles Pacheco, acudió a Sede Ministerial a denunciar los hechos, en su entrevista señaló que “aprovechó un descuido de sus captores, logró escapar y pidió ayuda en un domicilio cercano, desde donde llamó a su esposo, quien, en compañía del Director de seguridad pública, acudió por ella para trasladarla a su domicilio”, agregó que sus captores le refirieron que “los habían mandado a matarla, igual que a su mamá, a su hermana y a su sobrino, además de realizarle la exigencia de 40 millones de pesos a cambio de su libertad y que si no los tenía ella, los tomara de los recursos del ayuntamiento”.

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Los involucrados

Para llevar a cabo el “falso secuestro”, Oscar “N” contactó a su amigo Cristian “N”, a quien “le propuso un negocio” y le ofreció que José Roberto “N”, un pago de 500 mil pesos a cambio de su participación.

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Esté sujeto, a su vez, invitó a su pareja sentimental Karla Valeria “N” y al hermano de esta, Víctor Manuel “N”. Entre los números telefónicos de Oscar “N” y Cristian “N” existe comunicación desde el mes de abril a junio del 2026, con 136 llamadas.

Cabe señalar al ser entrevistados, José Roberto “N” negó tener cualquier tipo de comunicación con Oscar “N” sin embargo de la investigación se advierten 49 registros de llamadas entre ellos en el periodo del 7 de abril al 4 de junio.

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Derivado de las propias entrevistas se estableció que durante el trayecto, fue la propia presidenta municipal, quien indicó a sus acompañantes la ruta que debían seguir con la finalidad de evadir las cámaras de videovigilancia.

En ese momento advirtieron el paso de diversas unidades policiales con sirenas activadas, ante lo cual la referida manifestó que dicho despliegue probablemente obedecía a que alguno de sus familiares había alertado a las corporaciones de seguridad.

Acto seguido, se dirigió a sus acompañantes y les expresó “todo se salió de control”, en referencia a la intervención policial, por lo que les indicó que la dejaran en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, perteneciente al municipio de Tenancingo, desde donde solicitaría auxilio, argumentando haber logrado escapar de sus supuestos captores.

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En dicho lugar, N.N.P., fue localizada por su esposo, José Roberto “N” y el Director de Seguridad Pública Municipal, quienes posteriormente la trasladaron a su domicilio; en tanto, Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, huyeron de la entidad.

Los involucrados podrían pasar hasta 16 años en prisión

Por los hechos referidos, la Fiscalía mexiquense ejercitó acción penal por la probable comisión del hecho delictivo de simulación de secuestro, por lo que, con fundamento en lo establecido en la ley en la materia, se solicitó y obtuvo de la Autoridad Judicial orden de aprehensión en contra de Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”, quienes ya fueron detenidos junto con Cristian “N”; de igual forma se obtuvo mandamiento de captura en contra de José Roberto “N” y Oscar “N” a quienes se les considera evadidos de la acción de la justicia.

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En cuanto a la presidenta municipal de Tenancingo, se solicitó y obtuvo Audiencia de Formulación de Imputación también por el hecho delictivo de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.

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De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, los particulares investigados podrían alcanzar una penalidad de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, en tanto que con base en el artículo 13 de la misma Ley, la servidora pública alcanzaría una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

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Por lo que respecta a la presunta afectación de 40 millones de pesos al erario, se dio vista a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, así como al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Cabe señalar que Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, por el que podrían alcanzar hasta 25 años de prisión de acuerdo con la Ley General en la materia.

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