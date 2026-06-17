Naucalpan, Méx.“Esta tierra dejará de ser tierra de nadie para convertirse en tierra de todas y todos”, declaró el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al dar a conocer que se llevará a cabo la rehabilitación integral de la Calzada La Naranja, como parte del convenio de colaboración firmado con Azcapotzalco.

De acuerdo con las autoridades de Naucalpan, la Calzada La Naranja registra un deterioro acumulado durante más de cinco décadas, pese a ser una de las vialidades con mayor tránsito vehicular y peatonal de la región.

La rehabilitación forma parte de los primeros proyectos que se pondrán en marcha tras la firma del convenio entre ambos gobiernos, con el objetivo de atender rezagos históricos.

La rehabilitación forma parte de los primeros proyectos que se pondrán en marcha tras la firma del convenio entre ambos gobiernos. Foto: Especial

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“Asumimos una responsabilidad conjunta porque ninguna persona debería ver condicionada su calidad de vida o el acceso a sus derechos por el código postal en el que vive”, sostuvo Montoya Márquez.

El acuerdo, suscrito por el alcalde Isaac Montoya Márquez, y la alcaldesa de Azcapotzalco, Nancy Núñez, permitirá coordinar acciones en materia de obra pública, movilidad, seguridad, servicios públicos e infraestructura hidráulica para atender necesidades comunes en la zona limítrofe entre el Estado de México y la Ciudad de México.

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Además de la intervención en la Calzada La Naranja, ambos gobiernos impulsarán proyectos de infraestructura hidráulica para disminuir los riesgos de inundaciones y desbordamientos que afectan a comunidades asentadas en la franja limítrofe.

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El convenio también contempla coordinación en operativos de seguridad, movilidad, manejo de residuos, alumbrado público, desarrollo económico y recuperación de espacios públicos.

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