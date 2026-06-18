La fiebre del Mundial 2026 también llegó a los comerciantes establecidos y ambulantes de la Avenida 20 de Noviembre, ubicada en el Centro Histórico de la capital, en donde se instaló una pantalla para ver el partido entre México y Corea del Sur, ya que el evento les triplicó la venta.

Esto, porque los asistentes tuvieron que replegarse a la Avenida 20 de Noviembre, por lo que tiendas de abarrotes, taquerías, tiendas de souvenirs y hasta ambulantes lograron triplicar sus ventas.

Tal es un caso de una taquería que se encuentra entre Avenida 20 de Noviembre y Mesones, la cual lucía llena por la presencia de aficionados mexicanos y extranjeros, que vieron el partido en una de las pantallas que se instalaron por la saturación del Fan Fest.

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Con impermeables y bajo la lluvia, los fans apoyan a la selección mexicana. Foto: Leonardo Lugo / EL UNIVERSAL

El encargado del negocio relató a este diario que las ganancias hoy aumentaron al triple, ya que, gracias a la saturación de la Plaza de la Constitución, logró llegar más gente a la taquería que espera cerrar después de la medianoche

No todos entran y se quedan en pantallas

En un recorrido hecho por EL UIVERSAL se pudo constatar que cientos de capitalinos intentaban ingresar al Fan Fest del Zócalo una hora antes del silbatazo inicial; sin embargo, debido a que el festival ya estaba lleno, los elementos de seguridad los orientaron a acudir a las pantallas emergentes.

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Tal es el caso de Paul, un regiomontano que arribó con su familia desde hace tres días a la Ciudad de México; pese a que llegó “tarde” –por lo que no pudo acceder al Fan Fest– decidió quedarse en las inmediaciones del Centro Histórico para disfrutar del partido.

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“Ya no hay acceso, nos dicen que no hay entrada, pero vamos a buscar otro lado, se me hace una falta de respeto que no nos dejen entrar. Ya había visto que había gente desde las 09:00 horas, pero tenemos cosas que hacer. Llegamos desde hace 3 días, pero esperamos verlo”, expresó.

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Mientras que uno grupo de amigos –que venían de la Universidad– mencionaron que llegaron desde las 16:00 horas, no obstante, no pudieron acceder por el aforo que ya estaba al límite. “Llegamos a las cuatro, pero hay mucha gente, no pudimos accesar”, relató un joven.

🇲🇽 1🆚0 🇰🇷 A pesar de las fuertes lluvias que se hicieron presentes en el Centro Histórico, en CDMX, el Cielito Lindo comienza a apoderarse de las calles tras la victoria momentánea de México#VIDEO: Leonardo Lugo | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/wJFmNonERa — El Universal (@El_Universal_Mx) June 19, 2026

Aficionados ambientan 20 de Noviembre

La lluvia no para y los aficionados mexicanos abarrotaron la Avenida 20 de Noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Entre el sonido de vuvuzelas y cánticos, cientos de aficionados pudieron ver el partido entre México y Corea del Sur.

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Con impermeables que se adquirían en el momento y gritos de apoyo, los fans apoyan a la selección mexicana.

🇲🇽1🆚0🇰🇷Entre espuma y vuvuzelas, los aficionados mexicanos festejaron el gol de Luis Romo desde la Avenida 20 de Noviembre#VIDEO: Leonardo Lugo | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/hK7DtJbH6m — El Universal (@El_Universal_Mx) June 19, 2026

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