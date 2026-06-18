Metrópoli | 18-06-26 | 18:45 | Actualizada | 18-06-26 | 18:45 |

El , que se hizo famoso por portar una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol cuando acompañaba a sus dueños a vender agua, , la tarde de este jueves que se realizará el partido entre México y Corea del Sur.

El animalito fue captado a través de las de la Ciudad de México conviviendo con aficionados.

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"Desde las cámaras del C5 CDMX confirmamos la llegada del pato Merlín a Paseo de la Reforma para apoyar a mi Selección Mx en su partido contra Corea del Sur", escribio el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

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cr

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