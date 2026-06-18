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El pato Merlín, que se hizo famoso por portar una camiseta de la Selección Nacional de Fútbol cuando acompañaba a sus dueños a vender agua, llegó al Paseo de la Reforma, la tarde de este jueves que se realizará el partido entre México y Corea del Sur.
El animalito fue captado a través de las cámaras de videovigilancia del C5 de la Ciudad de México conviviendo con aficionados.
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"Desde las cámaras del C5 CDMX confirmamos la llegada del pato Merlín a Paseo de la Reforma para apoyar a mi Selección Mx en su partido contra Corea del Sur", escribio el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés.
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cr
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