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El Paseo de la Reforma se encuentra cerrado en ambos sentidos entre La Glorieta de la Diana Cazadora y la calle General Prim, por el concierto de Sonido Cóndor que habrá en la glorieta del Ángel de la Independencia, la noche de este jueves, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) dio a conocer las recomendaciones viales.
El Centro de Orientación Vial de la SSC recomendó usar al oriente el Circuito Interior para moverse de sur a norte y viceversa.
Al norte sugirió usar las calles James Sullivan y Antonio Caso, mientras que al poniente la alternativa vial es la avenida Insurgentes.
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Y al sur recomendó usar la avenida Chapultepec para moverse de oriente a poniente.
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vr/cr
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