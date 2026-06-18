El FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino se encuentra a su máxima capacidad por lo que se pide a los aficionados buscar otras alternativas para ver el partido de México contra Corea, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Se registró lleno total en el FIFA Fan Fest. Foto: Especial

Las autoridades recomiendan a los aficionados ver el encuentro deportivo en una de las 11 pantallas instaladas en el perímetro.

Se registró lleno total en el FIFA Fan Fest. Foto: Especial

Lee también FOTOS La patita "Juanita" y el perrito "Sultán" asisten al FIFA Fan Fest para apoyar a México; causan sensación entre aficionados

Las pantallas de encuentran ubicadas en los siguientes puntos:

Av. Juárez (frente a Bellas Artes y la Alameda Central).

20 de Noviembre (esquina con República de Uruguay, Mesones y Regina).

Pino Suárez (esquina con República de Uruguay y República del Salvador).

Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).

5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).

Se registró lleno total en el FIFA Fan Fest. Foto: Especial

Así como los 18 Festivales Futboleros de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

GAM: Deportivo Hermanos Galeana.

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

GAM: Campos Revolución

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco.

Iztapalapa: Central de Abastos.

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.

Xochimilco: Deportivo Xochimilco.

vr/cr