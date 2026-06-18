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El FIFA Fan Fest del Zócalo capitalino se encuentra a su máxima capacidad por lo que se pide a los aficionados buscar otras alternativas para ver el partido de México contra Corea, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).
Las autoridades recomiendan a los aficionados ver el encuentro deportivo en una de las 11 pantallas instaladas en el perímetro.
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Las pantallas de encuentran ubicadas en los siguientes puntos:
- Av. Juárez (frente a Bellas Artes y la Alameda Central).
- 20 de Noviembre (esquina con República de Uruguay, Mesones y Regina).
- Pino Suárez (esquina con República de Uruguay y República del Salvador).
- Palma (esquina con 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre).
- 5 de Mayo (esquina con Isabel la Católica).
Así como los 18 Festivales Futboleros de la Ciudad de México:
- Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.
- Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.
- GAM: Deportivo Hermanos Galeana.
- Benito Juárez: Parque Las Américas.
- Coyoacán: Parque de la Consolación.
- Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco.
- Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.
- GAM: Campos Revolución
- Iztacalco: Deportivo Leandro Valle.
- Iztapalapa: Utopía Meyehualco.
- Iztapalapa: Central de Abastos.
- Magdalena Contreras: Unidad Independiecia.
- Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri
- Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.
- Tlalpan: Deportivo Vivanco.
- Tláhuac: Bosque de Tláhuac.
- Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina.
- Xochimilco: Deportivo Xochimilco.
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vr/cr
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