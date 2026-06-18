Con trompetas, sombreros, banderas y las camisetas de la Selección Mexicana, aficionados comenzaron a instalarse frente a la pantalla instalada sobre Avenida Juárez en Bellas Artes para el partido que México disputará contra Corea del Sur en Jalisco, programado para las 19:00 horas.

Sobre Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, las autoridades colocaron una megapantalla para que los aficionados sin boleto pudieran seguir el partido en vivo.

El punto se convirtió en un centro de reunión, donde familias y grupos de amigos llegaron con anticipación para asegurar un buen lugar.

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"Si ganamos nos vamos al Ángel"; aficionados toman Avenida Juárez en espera del inicio del partido contra Corea del Sur. Foto: Arantxa Meave / EL UNIVERSAL

Dayana y Marian señalaron sentirse emocionadas de ver el partido.

"Yo creo que es un orgullo que esto suceda en mi país y mi ciudad" comentó Dayana.

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Mencionó que esperaban meses en poder ver los partidos en el centro, no habían logrado conseguir boletos para Jalisco, pero se sentían emocionadas.

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"Si ganamos, nos vamos al Ángel" dijo Marian.

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