Nezahualcóyotl, Méx.-La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que los restos hallados en una vivienda de Nezahualcóyotl hace unos días corresponden a Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años de edad, desaparecida en abril pasado en la Ciudad de México.

Las pruebas genéticas realizadas por especialistas de la fiscalía mexiquense establecieron que la víctima es la mujer que fue vista por última vez con vida la última semana de abril en la colonia 20 de noviembre, en esa alcaldía capitalina.

La corporación estatal dio a conocer que el resultado se obtuvo el martes y el cuerpo se entregó ayer a sus familiares.

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Su hijo fue el primero en denunciar su desaparición

Teresa Guadalupe Molina Hernández ingresó a su domicilio en la colonia 20 de Noviembre el 25 de abril y no se le volvió a ver.

Su hijo, Fernando Yael “N”, de 22 años, presentó la denuncia de desaparición días después y argumentó que pensó que su madre se encontraba de viaje.

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Las autoridades de la Ciudad de México realizaron un cateo en la vivienda compartida por madre e hijo el 5 de mayo.

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En ese sitio encontraron manchas de sangre en el baño, una habitación y el automóvil familiar, aunque observaron evidentes intentos de limpieza.

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También revisaron registros telefónicos y cámaras de videovigilancia.

Con estos elementos, detuvieron a Fernando Yael “N” el 7 de mayo en la colonia Doctores.

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Un juez lo vinculó a proceso por desaparición cometida por particulares agravada y le impuso prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Su cuerpo fue localizado en un inmueble que pertenecía a la víctima

El inmueble donde se localizaron los restos, ubicado en la calle Pavías número 35, esquina con avenida Pantitlán, colonia La Perla, en Nezahualcóyotl, pertenecía a Teresa Guadalupe, según los vecinos.

Los residentes reportaron olores fétidos. El 10 de junio, durante un cateo, elementos de la Policía Municipal y la Fiscalía del Estado de México encontraron varias maletas y bolsas con restos humanos desmembrados en el interior de un clóset.

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La familia insistió en que se revisara esta propiedad, ya que el hijo también la frecuentaba, pero las autoridades capitalinas no la catearon de inmediato.

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La Fiscalía del Estado de México asumió las diligencias en el lugar y realizó las pruebas de ADN que confirmaron la identidad.

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Fernando Yael “N” continúa detenido y ahora enfrentará la acusación por el feminicidio de su propia madre.

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