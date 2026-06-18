El director del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Rubalcava, difundió un video en redes donde se observa la caída de un bastón de apoyo para una persona con discapacidad visual a las vías en la estación de Zaragoza de la Línea 1, lo afectó el servicio momentáneamente, por lo que pidió a usuarios cuidar sus pertenencias.

“En la Línea 1, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una persona con discapacidad visual cayó a la zona de vías, provocando un arco eléctrico y una interrupción momentánea del servicio en la estación Zaragoza. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas”, resaltó.

En el Metro trabajamos todos los días para brindar un servicio seguro para todas y todos, especialmente para las personas con discapacidad que utilizan nuestra red.



Les compartimos este video de línea 1 en el que, de manera accidental, un bastón de apoyo utilizado por una… pic.twitter.com/Ov4vAn79Kq — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 18, 2026

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Adrián Rubalcava dijo que el incidente recuerda la importancia de sujetar firmemente las pertenencias y objetos de apoyo al permanecer cerca del andén, ya que una situación involuntaria puede generar afectaciones a la operación y retrasos en el servicio.

“Agradecemos su comprensión, solidaridad y colaboración para seguir construyendo un transporte más seguro e incluyente para todas y todos”, expuso.

La caída del bastón causó un arco eléctrico que es una descarga continua de alta corriente que fluye a través de un espacio de aire entre los conductores.

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