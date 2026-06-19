Más de 400 mil personas acudieron al Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, para celebrar el triunfo de México en el partido contra Corea del Sur, festejo que continuo toda la noche, dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México.

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“Para festejar la victoria de México ante el conjunto coreano, que marcó el segundo triunfo de la selección nacional en la justa mundialista, más de 400 mil personas se dieron cita en El Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y calles aledañas”, detalló la administración capitalina.

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En un comunicado, el Gobierno precisó que el partido de esta noche, en el Estadio Guadalajara, convocó a más de 200 mil personas en el Zócalo y calles aledañas donde se colocaron pantallas gigantes; así como a 130 mil personas en los 18 festivales futboleros que se pusieron a lo largo y ancho de la capital.

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