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Nezahualcóyotl, Méx.-La Glorieta del Coyote se convirtió en el centro de la celebración nocturna luego del triunfo de la Selección mexicana por 1-0 ante Corea del Sur.
Cientos de personas ocuparon las calles aledañas, el camellón central y las aceras alrededor de la escultura roja que domina el espacio en el entronque de las avenidas Pantitlán y Adolfo López Mateos.
Los aficionados ataviados con playeras verdes, blancas y negras, que son los colores del equipo nacional, llegaron con banderas tricolores, cornetas y silbatos para festejar la victoria de su segundo encuentro.
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Cientos de aficionados siguieron el partido en la explanada de la presidencia municipal, entre ellos el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo, quien festejó con euforia el gol que le dio el triunfo a la escuadra mexicana.
Al término del juego, la gente salió de las casas y se dirigió hacia la glorieta.
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El sonido de cornetas y tambores invade las calles en el corazón del municipio.
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La Policía Municipal cerró algunos accesos para contener el flujo y evitar incidentes mayores.
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Se espera que los asistentes permanezcan en el sitio hasta avanzada la noche.
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