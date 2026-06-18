Toluca, Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) presenció el partido de futbol entre la selección de México y Corea del Sur.

Acompañada de cientos de mexiquenses en el Destino Futbolero instalado en el centro de la capital mexiquense, siguió cada jugada y la emoción se desbordaba cuando la escuadra mexicana se encontraba en la cancha coreana.

En esta jornada en que México jugaba su segundo partido de este mundial, en la cancha del Estadio Jalisco, las familias y los jóvenes disfrutaron de actividades culturales y deportivas gratuitas.

La mandataria estatal mexiquense deseó éxito a la Selección Mexicana y confió en que el equipo nacional logrará una importante victoria en esta Copa del Mundo.

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