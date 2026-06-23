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La Ciudad de México contará con 48 puntos a lo largo y ancho de su territorio, en los que la población podrá ver de forma gratuita el partido entre las selecciones de México y República Checa, que tendrá lugar este miércoles 24 de junio en la CDMX.
Al presentar los operativos de seguridad y movilidad para el partido que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México, la jefa de Gobierno consideró que en los dos partidos previos de la Selección Mexicana los operativos fueron “un rotundo éxito” con saldo blanco.
Con este panorama, Brugada Molina afirmó que ante la respuesta que hubo por parte de la ciudadanía, se ampliará de forma “muy significativa” la cantidad de espacios en los que la población podrá ver los partidos de forma gratuita y luego celebrar los resultados.
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¿Como estarán distribuidas?
- Serán 18 puntos distribuidos a lo largo del Paseo de la Reforma
- Nueve pantallas en las inmediaciones del Zócalo donde tiene lugar el Fan Fest
- Tres pantallas en la Alameda Central
- Tres “escenarios futboleros” en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y en la Diana Cazadora
- 18 festivales futboleros en las distintas alcaldías.
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Invita a la población a distribuirse por toda la CDMX
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que históricamente el Ángel de la Independencia ha sido el lugar a donde los aficionados acuden para celebrar después de un partido de la Selección Mexicana. No obstante, llamó a la población a distribuirse en los distintos puntos que se habilitarán este miércoles, entre ellos el Monumento a la Revolución, espacio que dijo, está pensado organizado y pensado para familias e infancias.
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“Decimos que descentralizamos la alegría para evitar aglomeraciones que generen riesgos de protección civil, ese es el gran objetivo: descentralizar un sólo punto, que como sabemos, tradicionalmente ha sido el Ángel y que ha sido tanta la participación después del partido, el acudir a un sólo punto, lo que queremos lograr es que se distribuya”, dijo.
Ante esto, la mandataria invitó a los aficionados a que la alegría del Mundial no se concentre en un sólo punto, sino que llegue a las calles y otros sitios que se habilitarán.
dmrr/cr
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