Además del operativo especial de movilidad que se implementó por los últimos partidos del Mundial en la CDMX, para el partido entre México y República Checa que tendrá lugar este miércoles 24 de junio, también se contempla el traslado para los aficionados que, al salir del estadio, quieran ir al Ángel de la Independencia a celebrar.

Así lo adelantó el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, al dar los pormenores para el evento que tendrá lugar este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

“Hoy ponemos un servicio nuevo que incluye la posibilidad de generar el traslado de la gente que va a festejar, que seguramente será cuantiosa, numerosa, porque México va a ganar”, dijo.

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García Nieto explicó que el servicio de transporte especial para el partido que tendrá lugar a las 19:00 horas dará inicio a las 13:00 de la tarde y las puertas del estadio se abrirán a partir de las 15:00 horas, con los servicios de Rode y Park and Ride que se han puesto en marcha en los partidos anteriores.

Metro y Metrobús operarán en horario extendido

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el secretario de Movilidad precisó que para el partido de mañana habrá horario extendido —hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio—, en algunos medios de transporte públicos para que los aficionados puedan retornar a sus hogares tras celebrar los resultados del partido.

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De esta forma, indicó que las líneas 1, 2 y 3 del Metro operarán hasta la 1:00 de la mañana; así como todo el sistema de Metrobús y Tren Ligero; además, se incrementará la flota del Nochebús que opera de 00:00 a 5:00 horas, explicó.

mahc/LL