En el contexto de la Copa del Mundo que tiene como una de sus sedes a la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la campaña “La Mejor Sede del Mundial Deja Limpia la Ciudad”, con la que invitó a la ciudadanía a reciclar y a celebrar los partidos de forma responsable y sin dejar residuos en las calles.

Adelantó que, como parte de esta estrategia, para el partido de México contra República Checa que tendrá lugar este 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, y por el que se espera a miles de aficionados en las calles, se colocarán 756 contenedores en sitios de celebración y de alta afluencia.

“Tan sólo en Reforma, estarán 600 de estos contenedores; que como sabemos, ahí va a ser un epicentro de festejo mundialista. Así que esta celebración tiene que ser acompañada con una gran campaña, que ayude a que seamos responsables y que podamos dejar limpia la ciudad”, dijo.

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En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina aseveró que una parte de los residuos que se recolecten serán utilizados para fabricar mobiliario urbano para la CDMX, por ejemplo, las bancas que se instalaron en el Jardín Flotante de la Calzada de Tlalpan.

“Estamos haciendo esta estrategia de separación de los residuos, para que el Mundial deje esta gran enseñanza, de integrar los residuos del Mundial, a la economía circular. Y que los residuos del Mundial se puedan transformar en mobiliario urbano, que sirva a la ciudad”, expresó.

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