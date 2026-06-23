La alcaldía Cuauhtémoc informó que personal de Protección Civil atendió el reporte de una rama que cayó sobre una camioneta en la colonia Obrera, por lo que también orientó a las personas afectadas por los daños materiales.

En un comunicado, explicó que tras el incidente el personal de la demarcación aseguró la zona y cortó la rama que cayó sobre el vehículo.

Agregó que la Unidad Departamental de Atención a Siniestros es la encargada de orientar a las personas afectadas en este tipo de situaciones, así como de informarles sobre los documentos necesarios para integrar el expediente y las etapas del proceso.

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La alcaldía detalló que, una vez reunida la documentación, se realizan las gestiones para la valoración de daños y la determinación de la procedencia de una indemnización, conforme a la póliza de seguro contratada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Finalmente, dijo que las personas afectadas por este tipo de incidentes se pueden comunicar al número 55 24 52 32 00 de la Unidad Departamental de Atención a Siniestros, así como acudir a las oficinas de la alcaldía de lunes a viernes de las 10:00 a 19:00 horas.

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