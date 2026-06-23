Un total de 463 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito, por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 460 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, entre el 11 y el 22 de junio, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

Como parte del Programa Conduce Sin Alcohol "Copa Mundial de Futbol 2026", la SSC ha realizado 103 mil 224 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y mil 415 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Además, se han realizado 5 mil 288 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los Festivales Futboleros, el FIFA Fan Fest del Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el Estadio de la Ciudad de México y los puntos de Park and Ride.

LL