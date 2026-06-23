Soyaniquilpan, Méx.- “La gente ya no quiere políticos que prometen y desaparecen. Quiere respuestas reales", sostuvo Pepe Couttolenc Buentello, dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad mexiquense, al dar a conocer que en el último año más de 100 liderazgos, de distintas regiones, se sumaron al partido.

El dirigente estatal recordó que en 2015 el PVEM perdió su registro. Diez años después, señaló, son la segunda fuerza política en el Estado de México.

A un año de las próximas elecciones, Pepe Couttolenc Buentello informó que en las próximas fechas se incorporarán más liderazgos al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Estas adhesiones responden a que el partido representa una nueva forma de hacer política cercana a la ciudadanía, dijo.

La incorporación más reciente fue la de Fredy Ávila Pérez, de Soyaniquilpan.

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El Partido Verde gobierna 19 municipios, cuenta con 9 diputados locales, 10 diputados federales y cientos de regidores que fortalecen su presencia en las 125 alcaldías mexiquenses.

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