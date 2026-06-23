Ecatepec, Méx. – Un juez del Poder Judicial del Estado de México, con sede en el Distrito Judicial de Ecatepec, sentenció a Jesús Javier Martínez de los Ángeles a 47 años y seis meses de prisión por el delito de extorsión.

El hombre se convirtió en el primer integrante de la banda autodenominada “La Chokiza” en recibir una condena.

Este grupo opera en varios municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Tultepec y Zumpango, y acumula denuncias por diversos delitos de alto impacto.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, los hechos ocurrieron en julio de 2025.

La víctima, un comerciante ambulante de abarrotes en Ecatepec, recibió una llamada telefónica del sentenciado.

Martínez de los Ángeles se identificó como miembro de “La Chokiza” y le impuso la venta de cajetillas de cigarro a cambio de dinero, además de exigirle el pago de mil pesos para que continuara con su actividad.

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Al día siguiente, el sentenciado acudió al puesto, entregó las cajetillas y reclamó el pago.

La víctima descubrió que las cajetillas contenían papel en lugar de tabaco. Ante la falta de dinero, Martínez de los Ángeles tomó varios productos y amenazó con regresar.

Al día siguiente, cuando volvió a exigir el efectivo, otros comerciantes detuvieron al sujeto y lo entregaron a la Policía Municipal de Ecatepec.

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Las autoridades trasladaron a Martínez de los Ángeles al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Tras la presentación de pruebas por parte de la FGJEM, el juez dictó la sentencia.

“La Chokiza” se distingue por métodos de extorsión que afectan principalmente a comerciantes y pequeños negocios en la zona oriente y norte del Valle de México.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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Hasta la fecha, las autoridades han detenido a varios integrantes de la organización, entre ellos a sus principales líderes: Alejandro “N”, alias “El Choko”, capturado en septiembre de 2025, y su hermano David “N”, alias “El Deivid” o “El Chino”, detenido en mayo de 2026 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

mahc/LL