Ecatepec, Méx.-Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aprehendieron a un hombre acusado del delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja sentimental a quien habría arrojado gasolina para prenderle fuego.

El imputado es Dante Johauet “N”, a quien se le investiga por su probable participación en ese hecho delictivo.

Según la carpeta de investigación, el 8 de junio pasado, dentro de la vivienda de la pareja, ubicada en la colonia Fuentes de Aragón en Ecatepec, ambos comenzaron una discusión en la que el sujeto aparentemente la agredió físicamente, luego le habría arrojado gasolina y prendido fuego, acción que le ocasionó a la víctima quemaduras en el 65 % de la superficie corporal, las cuales pusieron en peligro su vida, por lo cual fue necesario hospitalizarla.

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Después de agredirla, el acusado huyó del lugar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes, mediante las cuales fue identificado Dante Johauet “N”, como el probable responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa ocasionado por fuego, por lo cual fue solicitada ante el juez una orden de aprehensión.

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El mandamiento judicial fue cumplimentado y el hombre fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación legal.

En caso de ser declarado culpable, podría alcanzar una sentencia de hasta 46 años y seis meses de prisión.

dmrr